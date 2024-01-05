'Ситуация продолжает оставаться непростой': жителям российского Белгорода уже предлагают эвакуироваться из города

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков обратился к жителям этого российского региона с призывом. Он посоветовал россиянам эвакуироваться подальше от "обстрелов мирных кварталов" облцентра.

Видео дня

Также Гладков похвастался активной деятельностью в помощи населению: с 30 декабря, когда Россия обвинила Украину в якобы умышленных ударах по Белгороду, местные власти "вывезли уже несколько семей". Об этом российский чиновник написал в своем Telegram-канале.

В сообщении Гладков пожаловался, что "ситуация в Белгороде остается непростой" и заявил, что россияне, которые так сильно радовались ударам по украинским городам и селам и убийствам украинцев, почему-то не испытывают счастья, когда война пришла к ним домой. Они, сетует Гладков, "очень переживают из-за имущества, из-за автомобилей, за собственную жизнь, за жизнь своих близких".

Однако, успокоил губернаторов белгородцев, они могут отвергнуть страхи и заботы, ведь заработал оперативный штаб по восстановлению Белгорода. И его работа уже дала "результаты".

"Встретился со своими заместителями, с мэром Белгорода. Обсудили все вопросы, увидели, что нужно усиливать работы", – отчитался Гладков.

Правда, признал губернатор, такие "безумные" темпы несколько замедляет "снижение температуры", однако, по словам Гладкова, поскольку россияне ждут больших результатов от власти, должностные лица будут "соответствовать этим требованиям".

От обещаний сделать "больше, лучше, сильнее" Гладков перешел к отчетам о других "достижениях". Оказывается, кроме совещаний представители власти области смогли также приступить к эвакуации, масштабы которой впечатляют не меньше.

"Вижу несколько обращений в социальных сетях, где пишут: "Нам страшно, помогите нам уехать в безопасное место". Конечно, поможем! Уже несколько семей перевезли", – похвастался губернатор.

Он призвал желающих уехать обращаться к мэру Белгорода или в приемную губернатора и сообщать о своей готовности эвакуироваться. Вывозить желающих "уже сегодня" Гладков обещает в Старый Оскол и Губкин, где для них созданы "достаточно комфортные условия".

В подтверждение якобы неустанной заботы о белгородцах губернатор привел пример – действия местных властей во время "событий в Шебекинском округе". Впрочем, такое напоминание вряд ли добавит покоя россиянам, помнящим рейд РДК и легиона "Свобода России" прошлым летом: пока российская армия стирала населенный пункт с лица земли, пытаясь выбить оттуда российских добровольцев, местное население оказалось брошенным на произвол судьбы. Те же, кто попытался отправить подальше от обстрелов на выделенных властями области автобусах хотя бы собственных детей, столкнулись с тем, что за эвакуацию придется заплатить по 3 тысячи рублей с человека.

А с жалобами о полном игнорировании властями возобновления разбитых домов шебекинцы еще долго носились по соцсетям.

Напомним, 30 декабря в российском Белгороде прогремели десятки взрывов: Силы обороны атаковали военные объекты врага значительным количеством дронов, а российская ПВО, пытаясь отбить атаку, устроила жителям города "ад".

Российские пропагандисты сначала массово писали, что ПВО "сбило все железяки", но когда начали появляться данные о разрушениях и погибших от российских ракет – срочно взялись подтирать эти посты.

Вечером в российском минобороны фактически признали, что россиян убивала именно российская ПВО. Они заявили, что Украина якобы запускала ракеты "в кассетном снаряжении" – поэтому российские оккупанты решили, что их нужно сбивать над городом.

Утром 31 декабря губернатор Белгородской области сообщил, что в результате обстрела по состоянию на 8:30 по московскому времени количество жертв достигло 24 человек, среди них – четыре ребенка. Ранения разной степени тяжести получили 108 россиян, более 20 из них – в тяжелом состоянии.

В российском МО заявляли, что по Белгороду Украина якобы била ракетами "Вільха" и снарядами из чешских РСЗО "Vampire", однако военный эксперт Александр Коваленко полностью разбил эти обвинения.

После этого воздушная тревога в Белгороде звучала почти каждый день. При этом даже после значительного числа погибших в течение нескольких дней местные власти так и не открыли бомбоубежища.

4 января в российском Белгороде прогремел мощный взрыв, а в российских пабликах появились фото разрушений в облцентре.