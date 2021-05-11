В российской Казани произошли стрельба и взрыв в школе: много жертв и раненых. Видео

В российской Казани утром 11 мая неизвестные открыли стрельбу в здании школы на улице Джаудата Файзи, там также прогремел взрыв. Предварительно, 9 человек погибли, есть много раненых. Детей из школы эвакуировали, четыре были госпитализированы.

Инцидент произошел в гимназии №175, сообщают местные СМИ со ссылкой на экстренные службы. РИА новости отметили, что по подозрению в стрельбе правоохранители задержали одного из школьников.

"По некоторым данным, дети вынуждены выпрыгивать из окон, ко двору сбежались родители и местные жители. Родители сообщают, что в здание школы ворвались двое мужчин с автоматом и открыли стрельбу, сразу после этого был слышен взрыв", – говорится в сообщении.

На кадрах, которые сняли очевидцы ЧП из близлежащих домов, видно, как дети убегают из гимназии, после выстрелов двое учеников выпрыгивают с верхних этажей здания .

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