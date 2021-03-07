В России зарезали женщину и трех детей: задержан их родственник. Фото

В подмосковном городе Ликино-Дулево (Россия) зарезали 45-летнюю женщину и троих детей. Подозреваемый задержан, по данным СМИ, это родственник убитых.

Как сообщают РИА Новости, одному из детей было 8 лет, еще двоим – по два года (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На место происшествия съехалось руководство городской и областной прокуратур, а расследование, которое ведется по статье "Убийство", взял на личный контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Как пишут российские СМИ, мать оставила детей утром с бабушкой и уехала, а когда вернулась не смогла открыть входную дверь. Она вызвала полицию и спасателей, которые открыли квартиру и обнаружили погибших.

В пресс-службе СК уточнили, что задержали подозреваемого, который оказался 32-летним родственником убитых. Однако допросить его не удалось из-за неадекватного состояния. Мужчину направили на медицинское освидетельствование.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, речь идет о сыне убитой женщины.

В то же время по данным Life Shot, задержанного зовут Сергей Морозов и он является племянником 45-летней женщины. Издание также обнародовало его фото и уточнило имена погибших:

Татьяна К., 45 лет;

Вероника А., 8 лет;

Миша К., 2 года;

Дима К., 2 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Армавире Краснодарского края РФ 32-летний местный бизнесмен убил 26-летнюю девушку, а потом поехал в соседний район, где с особой жестокостью расправился с ее 9-летним братом.