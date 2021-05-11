Казанский стрелок – о бойне в школе: во мне проснулся монстр. Видео допроса

В сети появилось видео с допроса российского студента Ильназа Галявиева, который 11 мая устроил стрельбу в гимназии Казани. Парень, убивший 9 человек, заявил, что на самом деле является божеством и появился в людском обличии на землю.

19-летний студент признался, что осознал недавно. На кадрах он лежит на лаве в отделении полиции – полураздетый, в крови и привязанный к решетке наручниками (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

"Я родился богом, просто осознал это не сразу – месяца два назад. А летом во мне начал просыпаться монстр – я всегда всех ненавидел", – матерясь, прокричал Галявиев.

Парень добавил, что как только почувствовал себя "богом", то "сразу рассказал маме". При этом уточнил, что от родителей он отрекся, так как всех людей просто ненавидит. На вопрос о братьях или сестрах Галявиев не ответил, но на видео кто-то за кадром уточнил, что у него "есть братишка".

Стрелок же призвал следователей не приписывать ему свое субъективное мнение о том, что он может быть психологически неадекватным человеком.

Напомним:

утром 11 мая в здании казанской гимназии №175 на улице Джаудата Файзи произошла стрельба и прогремел взрыв. Предварительно, 9 человек погибли, более 10 были ранены. Во время ЧП ученики выпрыгивали из окон верхних этажей здания. Стрельбу в школе признали терактом.

Подозреваемый Ильназ Галявиев оказался бывшим учеником этого учебного заведения, а ныне – студентом четвертого курса университета управления "ТИСБИ". Перед преступлением он якобы проинформировал о своих намерениях в соцсети, заявив, что пойдет "убивать биомусор" и затем застрелится.

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