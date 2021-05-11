Казанский стрелок – о бойне в школе: во мне проснулся монстр. Видео допроса

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Новости России
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Стрельба в школе Казани

В сети появилось видео с допроса российского студента Ильназа Галявиева, который 11 мая устроил стрельбу в гимназии Казани. Парень, убивший 9 человек, заявил, что на самом деле является божеством и появился в людском обличии на землю.

19-летний студент признался, что осознал недавно. На кадрах он лежит на лаве в отделении полиции – полураздетый, в крови и привязанный к решетке наручниками (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

"Я родился богом, просто осознал это не сразу – месяца два назад. А летом во мне начал просыпаться монстр – я всегда всех ненавидел", – матерясь, прокричал Галявиев.

Казанский стрелок Ильназ Галявиев

Парень добавил, что как только почувствовал себя "богом", то "сразу рассказал маме". При этом уточнил, что от родителей он отрекся, так как всех людей просто ненавидит. На вопрос о братьях или сестрах Галявиев не ответил, но на видео кто-то за кадром уточнил, что у него "есть братишка".

Стрелок же призвал следователей не приписывать ему свое субъективное мнение о том, что он может быть психологически неадекватным человеком.

Казанский стрелок

Напомним:

  • утром 11 мая в здании казанской гимназии №175 на улице Джаудата Файзи произошла стрельба и прогремел взрыв. Предварительно, 9 человек погибли, более 10 были ранены. Во время ЧП ученики выпрыгивали из окон верхних этажей здания. Стрельбу в школе признали терактом.

  • Подозреваемый Ильназ Галявиев оказался бывшим учеником этого учебного заведения, а ныне – студентом четвертого курса университета управления "ТИСБИ". Перед преступлением он якобы проинформировал о своих намерениях в соцсети, заявив, что пойдет "убивать биомусор" и затем застрелится.

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