В России 37-летняя женщина убила мужа и двух детей и пошла в кино
Во Владивостоке (РФ) 37-летнюю женщину задержали в кинотеатре по подозрению в убийстве своего 40-летнего мужа и двух 5-летних детей.
Тела с колото-резанными ранами обнаружили в квартире дома №43а по улице Толстого 29 апреля, передает "КП".
Предварительно, подозреваемая – Екатерина – оставила записку, в которой пожаловалась на семейные проблемы: якобы муж ее ни во что не ставил, изменял и издевался.
Известно, что у супругов были тройняшки. Погибли девочка и мальчик. Еще один мальчик уцелел, так как находился в садике.
По словам соседей, у двоих малышей было отставание в развитии. Екатерина старалась всесторонне развивать детей, но воспитание давалась матери с большим трудом.
Знакомые женщины также утверждают, что в последнее время она была нервная. Соседи не редко слышали ругань из квартиры, а глава семейства якобы время от времени забирал малышей и отвозил к своим родителям.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
в Киеве 16-летний Максим Сумин жестоко убил своих родителей и 8-летнего брата Андрея. Подросток трое суток находился в квартире с трупами родных, а потом бросился наутек.
Трагедия произошла на левом берегу Киева, на улице Ревуцкого, 44. Тела нашли 27 апреля.
Подростка поймали и сообщили ему о подозрении.
По данным следствия, подозреваемый заранее приобрел нож, которым планировал совершить преступление. После очередного конфликта с родителями парень ножом нанес смертельные ранения сначала отцу и матери, после чего – брату.
Ребенка 16-летний убивал, пока тот спал в кровати. Во время следственного эксперимента парень вел себя спокойно и отвечал на все вопросы.
28 апреля суд арестовал подростка без права внесения залога.
Дедушка парня, который зарезал родителей и младшего брата в Киеве, пообещал убить внука.