В России 37-летняя женщина убила мужа и двух детей и пошла в кино

Во Владивостоке (РФ) 37-летнюю женщину задержали в кинотеатре по подозрению в убийстве своего 40-летнего мужа и двух 5-летних детей.

Тела с колото-резанными ранами обнаружили в квартире дома №43а по улице Толстого 29 апреля, передает "КП".

Предварительно, подозреваемая – Екатерина – оставила записку, в которой пожаловалась на семейные проблемы: якобы муж ее ни во что не ставил, изменял и издевался.

Известно, что у супругов были тройняшки. Погибли девочка и мальчик. Еще один мальчик уцелел, так как находился в садике.

По словам соседей, у двоих малышей было отставание в развитии. Екатерина старалась всесторонне развивать детей, но воспитание давалась матери с большим трудом.

Знакомые женщины также утверждают, что в последнее время она была нервная. Соседи не редко слышали ругань из квартиры, а глава семейства якобы время от времени забирал малышей и отвозил к своим родителям.

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