В России 37-летняя женщина убила мужа и двух детей и пошла в кино

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Новости России
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Тройное убийство во Владивостоке

Во Владивостоке (РФ) 37-летнюю женщину задержали в кинотеатре по подозрению в убийстве своего 40-летнего мужа и двух 5-летних детей.

Тела с колото-резанными ранами обнаружили в квартире дома №43а по улице Толстого 29 апреля, передает "КП".

Предварительно, подозреваемая – Екатерина – оставила записку, в которой пожаловалась на семейные проблемы: якобы муж ее ни во что не ставил, изменял и издевался.

Известно, что у супругов были тройняшки. Погибли девочка и мальчик. Еще один мальчик уцелел, так как находился в садике.

Тройняшки, который воспитывала Екатерина с супругом
Подозреваемая в тройном убийстве

По словам соседей, у двоих малышей было отставание в развитии. Екатерина старалась всесторонне развивать детей, но воспитание давалась матери с большим трудом.

Знакомые женщины также утверждают, что в последнее время она была нервная. Соседи не редко слышали ругань из квартиры, а глава семейства якобы время от времени забирал малышей и отвозил к своим родителям.

Трагедия произошла в квартире на втором этаже

Как ранее писал OBOZREVATEL:

  • Трагедия произошла на левом берегу Киева, на улице Ревуцкого, 44. Тела нашли 27 апреля.

  • Подростка поймали и сообщили ему о подозрении.

  • По данным следствия, подозреваемый заранее приобрел нож, которым планировал совершить преступление. После очередного конфликта с родителями парень ножом нанес смертельные ранения сначала отцу и матери, после чего – брату.

  • Ребенка 16-летний убивал, пока тот спал в кровати. Во время следственного эксперимента парень вел себя спокойно и отвечал на все вопросы.

  • 28 апреля суд арестовал подростка без права внесения залога.

  • Дедушка парня, который зарезал родителей и младшего брата в Киеве, пообещал убить внука.

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