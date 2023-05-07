В России заявили об атаке украинских дронов на еще один аэродром

В России заявили об очередной атаке якобы украинских дронов на аэродром Северный в Ивановской области. Заверили, что нападение пресекла Федеральная служба безопасности, задержав "членов украинской ДРГ".

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Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на заявления ФСБ. Утверждают, что планировался теракт против самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Как заявили россияне, "задержанные" якобы доставляли самодельные взрывные устройства для атаки на военные самолеты РФ.

Напомним: 3 мая в Брянской области РФ прогремели взрывы – оккупанты заявили, что беспилотники атаковали военный аэродром 5-ю БПЛА.

В стране-агрессоре рассказали, что якобы два беспилотника уничтожили из стрелкового оружия, еще два взорвались на территории аэродрома. При этом пропагандисты пишут, что еще один беспилотник обнаружен не был.

По информации росСМИ, в результате атаки "небольшие повреждения получил не эксплуатируемый Ан-124".

Кроме того, в апреле сообщалось об атаке беспилотника на аэропорт имени Шухова в Белгороде, который находится в 35 км от границы с Украиной. БПЛА самолетного типа с бомбой якобы упал у забора аэропорта и взорвался.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– граждане государства-агрессора подняли панику из-за серии "бавовны", посетившей Россию 3 мая. Они призвали усилить оборону своего государства и стереть Украину. Инциденты в этот день произошли как минимум в Ленинградской, Брянской, Курской областях РФ, Краснодарском крае, временно оккупированной Херсонщине и "ДНР".;

– спутниковая съемка подтвердила, что нефтебазы противника в Тамани (Краснодарский край, Россия) и в Севастополе (Крым, Украина) получили повреждения после визита "бавовны". Взрыв в районе порта Тамань прогремел 3 мая, а в районе севастопольской Казачьей бухты – 29 апреля.

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