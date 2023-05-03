'Что там по центрам принятия решений?' Россияне устроили истерику из-за серии 'бавовны' и требуют 'стереть' Украину

Граждане государства-агрессора подняли панику из-за серии "хлопка", посетившего Россию 3 мая. Они призвали усилить оборону своего государства и стереть Украину.

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Также некоторые цинично заметили, будто атаками БПЛА на объекты в России Украина нарушает какие-то международные конвенции, хотя мало кто из россиян о них вспоминает, когда их ракеты убивают детей в нашей стране. Свои злостные комментарии россияне оставляли в российских Telegram каналах.

Причем авторам каналов также досталось за фразу "причиной воспламенения резервуара с нефтепродуктами в Тамане стало падение беспилотника". Они призывали журналистов называть события "своими именами" и акцентировали, что это было не "падение", а "атака".

Один из российских пропагандистов в своем Telegram-канале подвел итоги "недоброго утра" в России и перечислил, где 3 мая побывал "Хлопок". По его словам, инциденты случились в Ленинградской, Брянской, Курской областях РФ, Краснодарском крае, временно оккупированной Херсонщине и "ДНР".

Также он напомнил заявление Минобороны РФ от 13 апреля 2022 года: "Если (удары ВСУ по территории РФ) продолжатся, то будут нанесены удары по центрам принятия решений, в частности, по Киеву". Кроме того, он ответил на заявление российского диктатора Владимира Путина от 7 июля о "мы всерьез еще ничего не начинали". "Самое время начать!" – заметил пропагандист Птичкин.

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