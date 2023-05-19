В России заявили о визите Шойгу на Запорожское направление: якобы провел 'инспекцию'

Российские пропагандисты 19 мая заявили о поездке министра обороны Сергея Шойгу на позиции оккупантов в Украине. По их словам, он провел "инспекцию" на Запорожском направлении.

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Новостью росСМИ поделились в Telegram. Они опубликовали и видео, но не уточнили, когда именно глава российского МО "засветился" на Запорожье (чтобы посмотреть кадры, доскролльте новость до конца).

"Шойгу проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск "Восток" на Запорожском направлении", – процитировали пропагандисты заявление пресс-службы ведомства.

Утверждается, что Шойгу также заслушал доклады командующего группировкой оккупантов и офицеров штаба, вручил военнослужащим ВС РФ госнаграды.

На видео пропагандисты сняли, как российский министр летит куда-то вертолетом, передвигается по бункерным коридорам, проводит совещания с топ-захватчиками.

Большая же часть короткого ролика демонстрирует, как Шойгу цепляет на грудь щекатым оккупантам медальки за "верную службу во благо" государству-террористу РФ.

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