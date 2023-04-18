В России заявили о визите Путина в штаб войск на Херсонском направлении, но видео не показали

Во вторник, 18 апреля, в стране-агрессоре РФ выдали заявление о якобы посещении диктатором Владимиром Путиным одного из штабов оккупационных войск в Украине. Пропагандисты утверждают, мол, тот "засветился" на Херсонском направлении – поздравил офицеров с Пасхой, подарил икону и потребовал доклад об "оперативной обстановке".

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Такую информацию распространили российские СМИ и Telergam-каналы около 07:00 вторника. В то же время они не указали, когда и куда именно наведался к оккупантам глава Кремля, а также не предоставили ни одного фото или видео-подтверждения какой-либо его поездки якобы на линию фронта.

"Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении", – говорится в сообщениях пропагандистов РФ.

При этом они утверждают, что на базе захватчиков глава РФ заслушал возобновленного в должности командующего воздушно-десандными войсками генерал-полковника (ВДВ) Михаила Теплинского, а также командующего группировкой войск "Днепр" Макаревича и других военных.

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев похвастался, якобы Путин на совещании в штабе "попросил военных высказать мнение" об обстановке на Херсонском и Запорожском направлениях, а также "обменяться информацией".

Пропагандист также привел слова Путина, утверждая, что он произнес их на указанной встрече с российскими офицерами.

"Не хочу отвлекать вас от прямых обязанностей, связанных с управлением войсками, поэтому работаем здесь по-деловому, коротко, но конкретно. Мне важно услышать ваше мнение о том, как складывается обстановка, послушать вас, обменяться информацией. Просил бы начать доклад с ситуации на Херсонском направлении, затем на Запорожском, и после этого прошу Теплинского высказать свои соображения", – цитирует диктатора Соловьев.

В тексте говорится, мол Путин подчеркнул, что по поручению начальника генерального штаба и министра обороны Теплинский "был достаточно долго на передней линии и сделал очень обстоятельный доклад". Он якобы даже похвалил генерал-полковника, утверждая, что минобороны и генштаб "очень высоко его оценили".

Как сообщал OBOZREVATEL, российское военное командование все чаще перекладывает ответственность за неудачные наступательные операции в Украине на воздушно-десантные войска. Недавно оно вернуло командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского к "большой", но неуказанной роли в достижении оккупационных целей Кремля.

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