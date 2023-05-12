Зять Шойгу был в Луганске прямо перед ударом: всплыли интересные детали

Российский блогер Алексей Столяров, который по совместительству является зятем министра обороны РФ Сергея Шойгу, был 12 мая в Луганске непосредственно перед взрывами. В результате "бавовны" он не пострадал.

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В пятницу Столяров опубликовал на своей странице в соцсети видео, снятое на центральной площади временно оккупированного Луганска. Это место находится всего в нескольких километрах от точки удара (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Зять Шойгу приехал в город в честь "дня республики" – "праздника", который местная оккупационная "власть" постановила отмечать каждый год 12 мая. В Луганске он пообщался с местной молодежью.

После того, как в Луганске прогремели взрывы, Столяров написал в Telegram, что он не пострадал.

"Да, сегодня я был в Луганске. Со мной все в порядке", – отметил блогер.

Российские Telegram-каналы сообщают, что зять главы минобороны РФ слышал о мощной "бавовне", но сам успел уехать из города перед прилетами.

Ранее Столяров похвастался чеком в ресторане на приличную сумму. Блогер поужинал за 42 тысячи 700 рублей и выставил свои развлечения на показ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В оккупированном Луганске 12 мая прогремели три взрыва. В результате "бавовны" загорелась ремонтная база на машиностроительном заводе.

– По разным версиям, прилеты также могли прийтись на нефтехранилище или скопление военной техники.

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