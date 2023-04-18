'А штаб где?' Россияне не поверили в визит Путина в Херсонскую область: требуют доказательств

Жители страны-агрессора усомнились в новости о визите их диктатора Владимира Путина на оккупированную территорию украинской Херсонщины. Они задались вопросами, не в Кремле ли расположен тот штаб и потребовали фото и видеодоказательств.

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Об этом россияне писали в комментариях в новостных Telegram-каналах. В то же время некоторые обратили внимание на то, что в Москве диктатор продолжает проводить встречи за длинными столами и ни с кем не здоровается за руку, поэтому вряд ли мог бы решиться на такую поездку.

""На Херсонском направлении" – понятие очень растяжимое. Думаю, из Кремля Херсон в бинокль виден для таких, как В. Путин", "А есть ли фото или видео?", "Посетил в виде видеоконференции...", "А штаб в Воронеже-то", "Интересно, этот штаб в Москве расположен?", "Верим конечно", "Штаб на Арбате, наверное, расположен?", "Где штаб расположен? В Кремле?" – писали комментаторы.

Напомним: утром 18 апреля в РФ выдали заявление о якобы посещении диктатором Владимиром Путиным одного из штабов оккупационных войск в Украине. Пропагандисты утверждают, мол, тот "засветился" на Херсонском направлении – поздравил офицеров с Пасхой, подарил икону и потребовал доклад об "оперативной обстановке".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– российским оккупантам на фронт партия Госдумы "Единая Россия" отправила праздничные пайки в честь Пасхи. Кроме питательных круп и консервов, оккупанты получили своеобразные обереги – иконы для молитв с изображением диктатора Владимира Путина;

– ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу отчитался перед президентом РФ Владимиром Путиным о проведении второго этапа "внезапной проверки" Тихоокеанского флота РФ. В ответ российский диктатор назвал "приоритетом" войну РФ против Украины и попробовал пригрозить миру "использованием флота в других конфликтах на других направлениях".

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