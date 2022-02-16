В России заявили, что выводят из оккупированного Крыма танки и БМП после учений. Видео

Министерство обороны России объявило об очередной "партии" военной техники, которую якобы выводят после учений возле границ с Украиной. В этот раз танки и БМП забрали из территории временно оккупированного Крыма.

Эшелон подразделений Южного военного округа в ночь на 16 февраля пересек Крымский мост и последовал в пункты постоянной дислокации. Так уверяют в сообщении на сайте оборонного ведомства РФ (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Личный состав подразделения осуществил погрузку бронетехники на гусеничном ходу на железнодорожные платформы на станциях погрузки", – говорится заявлении.

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Среди техники упоминаются только танки, боевые машины пехоты и самоходные артиллерийские установки. В Twitter "Говорит Москва" были опубликованы кадры колонны российской техники, передвигающейся по Крымскому мосту.

Вместе с тем отмечается, что после прибытия в войсковые части ее начнут готовить к проведению очередного этапа боевых учений.

В российском Минобороны напомнили о продолжающемся комплексе "масштабных мероприятий оперативной подготовки войск и сил". В нем принимают участие "практически все" военные округа, флоты и воздушно-десантные войска ВС РФ.

Минобороны вывело военную технику из Крыма после учений



Эшелон подразделений Южного военного округа пересёк Крымский мост на пути следования в пункты постоянной дислокации.https://t.co/P2CQqJOsyD pic.twitter.com/It0wVOuIa3 — #говоритмосква (@govoritmsk) February 16, 2022

Напомним: днем 15 февраля граничащие с Украиной Южный и Западный военные округа российских ВС начали отвод своих войск в места дислокации. В Министерстве обороны страны-агрессора заявили о завершении учений и назвали этот день "вошедшим в историю", упрекнув Запада.

Примечательно, что дата этих маневров РФ с военной техникой совпала с визитом федерального канцлера Германии Олафа Шольца в Москву и их переговорами с Владимиром Путиным.

В СМИ этот визит назвали "миссией с высокими ставками по предотвращению войны". А после встречи отметили, что Шольц в общении с российским лидером был "напористым" и пошутил, что Путин на посту "не навсегда".

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что заявления РФ о завершении ряда учений ничего не говорят. В деэскалацию можно будет поверить только тогда, когда будет виден настоящий отвод войск от украинских границ.