Шольц на переговорах в Москве был 'напористым' и пошутил, что Путин на посту 'не навсегда' – Reuters

Канцлера Германии Олафа Шольца ранее обвинили в слабом руководстве на фоне ситуации в Украине и мягком отношении к России, которая усилила против нее агрессию. Однако во время своего визита в Москву 15 февраля политик продемонстрировал более напористый стиль в поединке с главой РФ Владимиром Путиным.

По словам экспертов, он не только выступил против действий российского лидера, но и, похоже, "получил от этого удовольствие". В ходе беседы Шольц пошутил, что Путин будет оставаться на своем посту не всегда, говорится в материале агентства Reuters.

Однодневная поездка немецкого канцлера в Москву стала частью западной дипломатии, направленной на предотвращение российского вторжения в Украину. И отмечается, что даже при сохранении своего фирменного спокойного, размеренного тона речи он был "неожиданно воинственным" на совместной пресс-конференции с главой России.

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Например, когда Путин раскритиковал НАТО, заявив, что Альянс развязал войну в Европе, разбомбив бывшую Югославию в 1999 году, Шольц нанес ответный удар. Он сказал, что это было сделано для предотвращения геноцида, имея в виду преследование этнических албанцев в Косово.

"Путин возразил, что Россия считает обращение с этническими россиянами на Донбассе геноцидом. Позднее на одиночной пресс-конференции Шольц подчеркнул, что использование Путиным слова "геноцид" было неверным", – приводит еще один пример издание.

Помимо этого, канцлер Германии подшутил над опасениями главы Кремля по поводу расширения Североатлантического альянса на восток. В частности, учитывая, что в ближайшее время этот вопрос не стоит на повестке дня, и что глава РФ долгое время находится у руля своей страны.

"Я точно не знаю, как долго президент планирует оставаться на своем посту. У меня такое чувство, что это может быть долго, но не навсегда", – сказал он с ухмылкой в сторону Путина.

Также некоторые аналитики похвалили Шольца за то, что он выразил озабоченность по поводу проблем с гражданскими правами в России и встретился с различными активистами.

Когда позже журналисты спросили о его "поединке" с Путиным, канцлер улыбнулся, сказав, что это придало оттенок "напряженным" четырехчасовым переговорам.

"Некоторые критики до сих пор жаловались, что он слишком много уступил России, сводя к минимуму возможность членства Украины в НАТО. Однако его более напористый тон (в разговоре с главой РФ. – Ред.) может в некоторой степени восстановить его авторитет как одного из ведущих политических игроков в Европе", – говорится в материале.

Эксперты противопоставляют Шольца президенту Франции Эммануэлю Макрону. Тот недавно "взял на себя инициативу по украинскому кризису в Европе", посетив Москву, хотя и "со смешанными результатами". Подчеркивается, что французский лидер даже не попытался дать опровержение, когда Путин на совместной пресс-конференции на прошлой неделе поставил под сомнение заявление НАТО о том, что это сугубо оборонительный союз, сославшись на наступательные кампании блока в Ираке, Ливии, Афганистане и Сербии.

Напомним: во время встречи 15 февраля Путин говорил о войне в Европе, а Шольц ответил отказом на ультиматум относительно Украины в НАТО. Об итогах переговоров двух лидеров читайте по ссылке.

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