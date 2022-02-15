'Увидим отвод – поверим в деэскалацию': Кулеба прокомментировал завершение ряда учений РФ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление российского Минобороны об отводе войск и техники военных округов, граничащих с Украиной. По его словам, без реальных доказательств таких действий рано говорить о деэскалации.

Мнением глава МИД поделился во время своего брифинга 15 февраля. Запись доступна на Facebook-странице ведомства (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Из Российской Федерации постоянно раздаются разные заявления, поэтому у нас уже есть правило: увидим, тогда поверим. Увидим отвод – поверим в деэскалацию", – заявил Кулеба.

Также отметил, что в случае принятия так называемой российской Государственной думой решения о признании "Л/ДНР" Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских договоренностей. Соответственно, со всеми сопутствующими для нее в результате этого последствиями.

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"Мы уже предупредили эту позицию наших партнеров", – добавил министр.

Глава МИД подчеркнул, что ситуация с безопасностью в Украине остается напряженной, но в целом контролируемой. Страна находится в сильной позиции и готова к любому развитию сценариев.

"Поверьте мне, это не преувеличение. Мы, дипломаты, продолжаем упорно работать над тем, чтобы каждый день Украина становилась сильнее и сохраняла беспрецедентный уровень высокой международной поддержки", – заверил он.

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