В России задержали корреспондента The Wall Street Journal, обвинив в шпионаже: он готовил материал о ЧВК ''Вагнер''

В Екатеринбурге (РФ) задержали корреспондента московского бюро газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича. Силовики считают, что он якобы "шпионил по заданию США" и собирал информацию об одном из предприятий российского ВПК.

РсСМИ заявили, что люди в штатском задержали мужчину 29 марта в центре города у ресторана Bukowski Grill, натянув подозреваемому на голову свитер. Позже появились новости, что журналиста поймали "при попытке получения секретных данных".

Неофициальный Telegram-канал администрации губернатора Свердловской области подтвердил, что сотрудник The Wall Street Journal задержан. "Ситуация очень серьезная", – сказано в сообщении.

В Центре общественных связей ФСБ РФ признали, что операцию провели ее сотрудники. В спецслужбе добавили, что против Гершковича возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж).

Эван Гершкович – американец с русскими корнями, он работал в России шесть лет. Перед задержанием готовил материал о частной военной компании "Вагнер" и для этого специально приехал в Екатеринбург. Его коллеги подняли шум, когда он более суток не выходил на связь. В итоге стало известно, что он в руках ФСБ.

Перед этим Гершкович работал в изданиях Agence France-Presse, The Moscow Times, The New York Times.

На сайте The Wall Street Journal последняя статья его авторства была опубликована 28 марта 2023 года.

