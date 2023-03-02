В России задержали отца девочки, которая нарисовала антивоенный рисунок: ребенка уже передали в приют. Видео

На россиянина Алексея Москалева, дочь которого нарисовала антивоенный рисунок, завели уголовное дело о повторной дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ). А в среду, 1 марта, мужчину задержали.

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Об этом сообщает российский правозащитный проект "ОВД-Инфо" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Алексей с дочерью Машей после инцидента с рисунком, который произошел еще прошлой весной, уехали из родного Ефремова Тульской области в другой город.

После этого мужчину снова начала искать полиция.

"Видимо, в новом городе Алексей устроился на работу. Сегодня он туда пошел, по дороге полицейские его увидели и выловили. Привезли домой, где находилась Маша, показали девочке, что забирают его, вызвали комиссию по делам несовершеннолетних и вышли ждать ее в общий коридор, оставив ребенка одного", – рассказала волонтер Елена Агафонова из общественной организации "Тульский областной народный совет".

Женщина вместе с Машей ждала комиссию по делам несовершеннолетних. Девочку временно отправили в детский приют в Ефремове, так как отец воспитывает ее один.

Алексея силовики привезли в следственный комитет Ефремова. Адвокат Владимир Билиенко сообщил, что отца девочки перевели изолятор временного содержания, а основные следственные действия должны проводить уже в четверг, 2 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле 2022 года Маша на уроке изобразительного искусства нарисовала антивоенный рисунок. Сотрудники ФСБ провели беседу с ребенком, а потом они ворвались и в дом семьи, устроили обыск и забрали все деньги.

Тогда Машу забрали в приют, а ее отца Алексея – на допрос, где его пытали гимном России. Против мужчины открыли уголовное дело за "дискредитацию" российской армии.

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