В России отца девочки, нарисовавшей антивоенный рисунок, приговорили к двум годам колонии

Гражданина РФ Алексею Москалеву, чья дочь Маша нарисовала на уроке рисования антивоенный рисунок, приговорили к двум годам колонии. Однако на оглашении приговора подсудимый не присутствовал: в день заседания он сбежал из-под домашнего ареста.

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Шестикласница Маша Москалева при этом уже месяц находится в приюте, ей не позволяют общаться с близкими, а 6 апреля суд рассмотрит лишение отца девочки родительских прав. Об этом сообщает издание "Осторожно, новости".

"Отца шестиклассницы Маши Москалевой, нарисовавшей антивоенный рисунок на уроке ИЗО, приговорили к двум годам колонии. При этом на суде мужчина не присутствовал. Дело Алексея Москалева рассмотрели за один день. Ефремовский межрайонный суд признал 53-летнего мужчину виновным в повторной дискредитации армии (280.3 УК) из-за постов в “Однклассниках" про Бучу и украинских военнопленных. При этом почти все свидетели обвинения оказались сотрудниками школы, где училась его дочь — из-за их доноса и началось преследование семьи", – отмечено в сообщении.

Интересно, что не присутствовал Москалев на суде не просто так: ранним утром в день заседания он сбежал из-под домашнего ареста.

"Сегодня был оглашён приговор, но подсудимый не присутствовал, потому что сегодня ночью он сбежал", — цитирует пресс-секретаря суда Ольгу Дьячук "Медиазона". В зале аплодисменты", –– написала оппозиционный российский политик Любовь Соболь.

В то же время, по данным российских СМИ, в приюте, где удерживается дочь Москалева Мария после появления информации о его побеге, началось срочное "совещание". На вопросы о судьбе девочки сотрудники социально-реабилитационного центра №5 отвечать отказываются.

В то же время суд после оглашения приговора Алексею Москалёву суд огласил постановление, согласно которому Мария передаётся на попечение социальных служб.

Позже информацию о побеге Москалева подтвердили в УФСИН России по Тульской области.

"28 марта в 4:41 обвиняемый Москалев нарушил установленный запрет, что было зафиксировано средствами надзора и контроля СЭМПЛ. В 8:00 сотрудник установил факт отсутствия Москалева по месту исполнения домашнего ареста и незамедлительно доложил в УФСИН по Тульской области, затем информация о том, что обвиняемый Москалев скрылся от контроля, стразу же была направлена в правоохранительные органы и Ефремовский суд. Проводятся мероприятия по установлению местонахождения обвиняемого", — приводит издание "Подъем" комментарий УФСИН.

А вот бывшая сотрудница кремлевского "Первого канала" Марина Овсянникова, устроившая перформанс с антивоенным плакатом во время прямого эфира, заявила, что Москалев "в надежных руках" и что "все у него будет хорошо".

Российские журналисты напомнили, что прошлой весной 12-летняя Маша Москалева на уроке изобразительного искусства нарисовала антивоенный рисунок: женщину, укрывающую ребенка от летящих на него ракет. На рисунке девочка также изобразила флаг Украины возле женщины с ребенком и российский триколор под угрожающими им ракетами.

Учителя школы написали донос на девочку в полицию. На отца девочки завели два административных дела, за антивоенные посты в соцсетях. Травля достигла таких размахов, что Алексей Москалев, воспитывающий дочь самостоятельно, вынужден был забрать Машу и переехать в другой город.

Однако на этом злоключения семьи не закончились.

"В декабре на Москалева завели уже уголовное дело — через пару месяцев его задержали, а дочь отправили в “реабилитационный приют", где она находится уже месяц. О состоянии девочки ничего неизвестно: учреждение не дает забрать ее оттуда или хотя бы пообщаться с близкими. 6 апреля суд рассмотрит требование о лишении Алексея Москалева родительских прав — после этого нахождение девочки в приюте может стать формально легализованным", – пишет "Осторожно, новости".

Напомним, 28 февраля 2023 года стало известно, что в России открыли дело против отца девочки, которая нарисовала в школе антивоенный рисунок. Уже 2 марта мужчину задержали. А девочку передали в приют.

С 3 марта Алексей Москалев был отправлен под домашний арест, где и ожидал судилища, не имея возможности видеться с дочерью.