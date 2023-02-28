В России открыли дело против отца девочки, которая нарисовала в школе антивоенный рисунок. Фото

В стране-агрессоре России фигурантом уголовного дела о "дискредитации" российской армии, которая совершает военные преступления в Украине, стал мужчина, чья дочь нарисовала антивоенный рисунок. 54-летний Алексей Москалев воспитывает ребенка один, поэтому шестиклассница Мария может оказаться в детском доме.

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Об этом сообщили российский издания "Спектр" и "ОВД-Инфо". Как отмечается, семья проживает в городе Ефремов в Тульской области России.

Инцидент произошел еще в апреле 2022 года – на уроке рисования школьникам дали задание нарисовать рисунок в поддержку оккупационных войск РФ. Маша нарисовала женщину с ребенком, которые прятались от ракет.

Также на рисунке был изображен флаг Украины с надписью "Слава Украине!", а также триколор страны-агрессора с надписью "Нет войне". Отца Маши неоднократно вызывали в полицию, правоохранителей также вызывали в школу.

Кроме того, беседу с ребенком проводили сотрудники ФСБ, а потом они ворвались и в дом семьи, устроили обыск и забрали все деньги – 125 тысяч рублей и более 3 тысяч долларов. Тогда Машу забрали в приют, а Алексея – на допрос.

Как пишут журналисты, в начале полномасштабного вторжения России в Украину на мужчину также составили протокол о "дискредитации" армии оккупантов. В соцсетях он оставил комментарий "Армия России. Насильники рядом с нами". Он заплатил штраф в 32 тысячи рублей.

После допроса в ФСБ Алексей уже стал фигурантом уголовного дела о "дискредитации армии" (часть 1 статьи 280.3 УК РФ). Мужчине грозит до трех лет лишения свободы, а его ребенка могут отправить в приют.

Как сообщал OBOZREVATEL, районный суд Москвы оштрафовал межрегиональную общественную организацию "Профсоюз журналистов и работников СМИ" (МОО "ПЖ"). Поводом стали ее публикации "в поддержку Украины" в войне, которую начала Россия.

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