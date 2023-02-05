В России заблокируют YouTube? Названа возможная дата запрета

В стране-агрессоре России могут заблокировать самый популярный в мире видеохостинг YouTube. Платформа возможно будет недоступна на территории РФ с 28 февраля текущего года.

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Об этом заявила директор Лиги безопасного интернета, члена Общественной палаты России Екатерина Мизулина. Она почеркнула, что основания для блокировки YouTube в РФ все таки есть (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Платформа YouTube возможно будет заблокирована на территории Российской Федерации с 28 февраля 2023 года. Информация по поводу YouTube не до конца подтверждена, но основания для его блокировки есть", – заявила Мизулина.

Кроме того, в комментариях публика начала писать и о блокировке Telegram, которую уже якобы обсуждают в Государственной думе РФ.

Мизулина заявила, что это фейки, и пригрозила блокировать подписчиков, которые распространяют такую информацию.

"Все пользователи которые вводят людей в заблуждение у меня в комментариях – будут заблокированы. Прикрепляю скриншот фейкового канала, будьте внимательны! Почитайте какой бред пишет его автор, буду пытаться вычислить владельца, посоветуюсь с коллегами из "Лиги безопасного интернета", – написала пропагандистка.

Как известно, YouTube – это видеохостинг, принадлежащий американской компании Google. В марте на фоне российского вторжения в Украину сервис заблокировал каналы всех государственных СМИ.

В мае стало известно, что YouTube удалил 9 тысяч каналов, на которых распространяли фейки о войне России против Украины. В частности, больше не доступны площадки, где полномасштабное военное вторжение на территорию украинского государства называли "освободительной спецоперацией".

Однако позже YouTube начал игнорировать запросы удалить российскую пропаганду против Украины. В итоге поддерживаемые Кремлем нарративы снова распространяются по Европе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "повар Путина" и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин просил Генеральную прокуратуру ограничить доступ к видеосервису YouTube на территории России. Также он призывал объявить "нежелательной" деятельность компании Google в РФ.

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