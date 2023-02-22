Верх цинизма: в Лужниках перед выступлением Путина спели на украинском языке о ''спасении'' Мариуполя от ''нацистов''

22 февраля на московском стадионе "Лужники" провели очередной пропагандистский концерт под названием "Слава защитникам Отечества", целью которого, по всей видимости, является показуха поддержки российского общества террористической войны против Украины. Верхом цинизма стало то, что на мероприятии прямо перед выступлением президента-диктатора Владимира Путина прозвучала украиноязычная песня о "спасении" Мариуполя от "нацистов".

Видео дня

Соответствующее видео распространили в Telegram. На нем можно увидеть, как автор циничной песни под названием "Пливе кача", что является прямой отсылкой к траурной песне-реквиему по погибшим участникам Евромайдана "Пливе кача по Тисині", военкор родом из Мариуполя Аким Апачев и Дарья Фрей завывают перед сотнями тысяч зомбированных пропагандой россиян (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Так, в "Лужниках" зазвучал трек о "больных украинцах", о том, что герои легендарного подразделения Национальной гвардии Украины "Азов" – это "демоны", а Мариуполь "встречает оккупантов с георгиевскими лентами". Не обошлось и без упоминаний Крыма и собственно украинского языка, которые, в голове автора песни, принадлежат российским оккупантам.

"Пливе кача, дівки хороводять / В "Азовсталi" демонiв хоронять / Серед степу палахала хата / Богоматiр родить немовлято / Понад морем сонце за хмарами / Чуєшь ZOV – загарматило мороком / То "калiбри" летять примарами / Лiкарями українства хворого / Врачувати iде Україною / Чумний доктор зi своми рекрутами / В "Азовсталi" червоно калиною / Знову травень кровить Марiуполем / Моє мiсто Марiї зi звичкою / Зустрічає Георгiївською стрiчкою / Богоматiр зi свiчкою / Дочекалася сина у вiдчаї / Розкажи тому ляху про москаля / Передай йому кожне слово: / Це мій дім, це мій Крим, це моя земля / Я також забираю мову" – спели Аким Апачев и Дарья Фрей перед выходом Путина.

Что интересно, в самом Крыму, а также на других оккупированных государством-агрессором территориях, за украинские песни могут оштрафовать на немаленькую сумму или даже упечь в тюрьму. А вот под "присмотром" кремлевского вождя украиноязычные композиции включают перед многотысячной аудиторией, вероятно, чтобы в очередной раз укрепить в головах россиян нарратив о "братских" народах.

Как писал OBPZREVATEL ранее, перед проведением масштабного концерта в Лужниках, анонсированном Кремлем заранее, всю массовку принялись кормить. Льготники и студенты, согнанные на митинг, с особым рвением и аппетитом хватаются за гречку с сосисками.

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