В России ввели санкции против Кулебы и Данилова: кто еще в списке

В России расширили список лиц, против которых введены санкции. В документе, опубликованном 20 августа, и подписанном премьером РФ Михаилом Мишустин, появились фамилии секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Всего в санкционный список, с которым можно ознакомиться на официальном сайте правовой информации РФ, добавили данные о 73 лицах. Среди них, в частности, оказалась и уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Кто еще попал под ограничения:

первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова;

председатель Счетной палаты Валерий Пацкан;

советник министра энергетики Елена Зеркаль;

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бывший "слуга народа", народный депутат Александр Дубинский;

глава Днепропетровской областной государственной администрации Валентин Резниченко.

Таким образом, количество украинцев, против которых в РФ были введены санкции, выросло до 922. Напомним, что этот список государство-агрессор впервые представило 1 ноября 2018 года.

С тех пор в перечне подсанкционных официальных лиц находятся в частности экс-министр внутренних дел Арсен Аваков, Дмитрий Ярош, Арсений Яценюк, ряд украинских нардепов и другие.

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