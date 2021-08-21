В России ввели санкции против Кулебы и Данилова: кто еще в списке
В России расширили список лиц, против которых введены санкции. В документе, опубликованном 20 августа, и подписанном премьером РФ Михаилом Мишустин, появились фамилии секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.
Всего в санкционный список, с которым можно ознакомиться на официальном сайте правовой информации РФ, добавили данные о 73 лицах. Среди них, в частности, оказалась и уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
Кто еще попал под ограничения:
первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова;
председатель Счетной палаты Валерий Пацкан;
советник министра энергетики Елена Зеркаль;
бывший "слуга народа", народный депутат Александр Дубинский;
глава Днепропетровской областной государственной администрации Валентин Резниченко.
Таким образом, количество украинцев, против которых в РФ были введены санкции, выросло до 922. Напомним, что этот список государство-агрессор впервые представило 1 ноября 2018 года.
С тех пор в перечне подсанкционных официальных лиц находятся в частности экс-министр внутренних дел Арсен Аваков, Дмитрий Ярош, Арсений Яценюк, ряд украинских нардепов и другие.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
в пятницу, 20 августа, СНБО ввел санкции против блогера Анатолия Шария, народного депутата Андрея Деркача и главного редактора "Страны" Игорь Гужва.
США в годовщину отравления оппозиционера Алексея Навального ввели новые санкции против россиян, которых обвинили в причастности к инциденту.