В России ввели санкции против Кулебы и Данилова: кто еще в списке

София Закревская
София Закревская
Новости России
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В России ввели санкции против Кулебы и Данилова: кто еще в списке

В России расширили список лиц, против которых введены санкции. В документе, опубликованном 20 августа, и подписанном премьером РФ Михаилом Мишустин, появились фамилии секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Всего в санкционный список, с которым можно ознакомиться на официальном сайте правовой информации РФ, добавили данные о 73 лицах. Среди них, в частности, оказалась и уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Кто еще попал под ограничения:

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Таким образом, количество украинцев, против которых в РФ были введены санкции, выросло до 922. Напомним, что этот список государство-агрессор впервые представило 1 ноября 2018 года.

С тех пор в перечне подсанкционных официальных лиц находятся в частности экс-министр внутренних дел Арсен Аваков, Дмитрий Ярош, Арсений Яценюк, ряд украинских нардепов и другие.

Список пополнился новыми фамилиями.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

  • в пятницу, 20 августа, СНБО ввел санкции против блогера Анатолия Шария, народного депутата Андрея Деркача и главного редактора "Страны" Игорь Гужва.

  • США в годовщину отравления оппозиционера Алексея Навального ввели новые санкции против россиян, которых обвинили в причастности к инциденту.

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