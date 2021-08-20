СНБО ввел санкции против Шария, Деркача и Гужвы: 'Страну' закрывают. Все подробности

В пятницу, 20 августа, состоялось заседание Совета нацбезопасности и обороны. На нем среди прочего ввели санкции против блогера Анатолия Шария, народного депутата Андрея Деркача и главреда "Страны" Игоря Гужвы.

Брифинг по итогам встречи, которую транслировали на YouTube-канале СНБО. Также под ограничения попали россияне, причастные к преследованию людей в оккупированном РФ Крыму (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Подробнее о решениях и вопросах, которые обсуждались на заседании, читайте в материале OBOZREVATEL.

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Введены санкции против ряда физических лиц, среди которых есть и украинцы, и россияне.

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Также ограничительные меры затронули юрлиц.

Пояснили причины приглашения Кличко на заседание.

Будет введена национальная система стойкости, чтобы реагировать на угрозы по стандартам НАТО.

Украина в ближайшие 10 лет потратит 200 миллиардов гривен на ракетную отрасль.

Страна будет развивать Военно-морские силы, на что в 2021 году уже выделено 960 млн грн.

Под ограничительные меры попали несколько украинцев:

блогер Анатолий Шарий,

Ольга Шарий,

Алла Бондаренко,

главный редактор интернет-издания "Страна" Игорь Гужва.

Галина Солнцева (жена Гужвы),

Любовь Лукашина,

народный депутат Андрей Деркач,

Отметим, что санкции против Гужвы и его жены, на которую зарегистрировано ООО "Ласмак", владеющее "Страной", означают закрытие указанного интернет-ресурса.

"Мы предложили санкции в отношении господина Гужвы Игоря Анатольевича и непосредственно к аффилированным с ним юридических лиц. В этом списке также еще два физических лица, которые аффилированы с Гужвой и занимаются противоправной деятельностью на территории нашей страны", – объяснил секретарь СНБО.

Также ограничения введены в отношение россиян, некоторые из них причастны к преследованию украинцев в оккупированном Крыму.

Всего, по данным СБУ, речь идет о:

28 сотрудниках разведки и спецслужб РФ,

4 физических и 4 юридических лица, которые связаны с интернет-ресурсами, ведущими антиукраинскую пропаганду,

12 юрлиц, которые участвовали в гибридной агрессии против Украины,

6 физических и 3 юридических лиц, связанных с Деркачем за иностранное влияние.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что у ведомства есть вопрос по поводу разрушения традиционной исторической среды в Киеве, поэтому было решено пригласить мэра столицы и главу КГГА Виталия Кличко.

"Мы получили письмо от министра культуры господина Ткаченко на заседании СНБО. Он попросил поднять вопрос разрушения традиционной исторической среды в Киеве. Мы пригласили главу Киевской городской государственной администрации господина Кличко для того, чтобы пообщаться именно по этому вопросу", – сказал он.

Также, отвечая на вопрос о возможном увольнении Кличко, Данилов сказал, что таких полномочий у СНБО нет. Он добавил, что мэра Киева ожидают на следующее заседание.

Как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, в ближайшие 10 лет, то есть до 2031 года, Украина будет развивать ракетное вооружение. На эти цели пойдет 200 миллиардов гривен. Подробности он не стал разглашать, поскольку некоторые пункты являются секретными.

"Мы не можем ждать от наших партнеров, когда они нам будут или не будут предоставлять то или иное вооружение. Наша задача – сделать вооружение собственного производства", – пояснил он, добавив, что в нашей стране есть необходимые возможности и специалисты.

Кроме того, тайно рассматривался вопрос о развитии Военно-морских сил до 2031 года. Данилов отметил, что уже в этом году на нужды ВМС должны выделить 960 миллионов гривен. В частности, речь идет о приобретении необходимой техники.

"У нас есть четкое понимание, что и как у нас будет строиться до 2031 года все то, что касается нашего флота. Кроме того, там также на приобретение определенных необходимых сегодня нашим ВМС технических средств дополнительно просим Верховную Раду, Кабинет министров 960 млн для того, мы то, что необходимо уже в этом году сделать, мы могли этот вопрос закрыть", – подчеркнул секретарь СНБО.

Также на заседании решили ввести национальную систему стойкости. Она позволит реагировать на угрозы по стандартам НАТО.

"За 30 лет в Украине не существовало такой системы, которая позволяет нам по стандартам НАТО и по стандартам мировым реагировать на существующие в нашей стране угрозы", – сказал Данилов.

Еще одним из вопросов был стратегический оборонный бюллетень для планирования оборонной сферы. "Это продолжение стратегических документов именно оборонного планирования", – пояснил секретарь СНБО.

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