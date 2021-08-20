США ввели новые санкции против России в годовщину отравления Навального

Под санкции США 20 августа попали девять физических и двое юридических лиц из России, которых обвинили в причастности к отравлению оппозиционера Алексея Навального. Решение о новых ограничениях вступило в силу ровно год спустя после инцидента в самолете над Омском, когда политику стало плохо.

Как сказано на сайте американского Минфина, под санкции попали Институт криминалистики ФСБ и Государственный институт экспериментальной военной медицины. Официальное сообщение ведомства было обнародовано в пятницу, 20 августа.

Физические лица, в отношении которых введены санкции Соединенных Штатов:

сотрудники ФСБ Владимир Богданов, Станислава Макшакова, Константин Кудрявцев, Алексей Александров, Иван Осипов, Владимир Паняев, Алексей Седов, Кирилл Васильев;

специалист по химическому оружию Артур Жиров.

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В США решили заблокировать всю собственность и имущественные интересы указанных лиц, которые находятся в Америке или под контролем граждан Соединенных Штатов.

Отметим, что лица, против которых задействовали новые ограничения, фигурировали в расследовании Bellingcat как участники покушения.

Напомним, 20 июня помощник американского президента Джейк Салливан объявил, что Белый дом готовит новый блок санкций против Российской Федерации, направленный на пересмотр позиции Москвы в отношении приговора Навальному.

В ответ на это официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова пригрозила, что это обязательно спровоцирует ответные действия из Москвы.

Как ранее писал OBOZREVATEL: