В России вернувшийся с войны в Украине экс-наемник ЧВК 'Вагнер' поджег дом с людьми: есть погибшие

У Красноярском крае РФ вернувшийся с войны против Украины бывший наемник ЧВК "Вагнер" поджег дом с людьми. Вследствие пожара погибли два человека.

Как сообщают российские СМИ, инцидент произошел в селе Ермаковское в ночь на 3 октября. Дом, который поджег экс-"вагнеровец", расположен на улице Ленина.

Соседи вызвали пожарных. Те обнаружили в доме тело хозяйки и, вероятно, ее дочери.

По данным Telegram-канала ASTRA, по подозрению в поджоге задержали 31-летнего мужчину, который воевал против Украины в составе "Вагнера" и вернулся в мае 2023 года.

Он уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

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Причины очередного преступления выясняются.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Батайске Ростовской области России мужчина избил "вагнеровца" и выстрелил в него 13 раз из травматического пистолета, но наемник выжил. Конфликт произошел из-за "неправильного" взгляда.

– Ранее в ВСУ рассказали, что РФ перебрасывает на Донбасс экс-"вагнеровцев", которые размещались в Беларуси. Ими решили восполнить подразделения после потерь.

– По данным британской разведки, Москва продолжит использовать ЧВК "Вагнер", но под большим контролем со стороны Кремля.

– Как пишут росСМИ, представителей "Вагнера" по возвращении с войны не берут на работу в силовые структуры, предприятия ВПК и даже рестораны. Поэтому они устраиваются таксистами и строителями.

– В то же время с августа экс-наемников "Вагнера" стали набирать в росгвардию. Проверку проходят не все, а тех, кому все же повезло, берут не на руководящие должности и даже не в средний офицерский состав.

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