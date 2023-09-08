В России мужчина избил вернувшегося из Украины "вагнеровца" и выпустил в него 13 пуль

В Батайске Ростовской области (РФ) в городском парке в ночь на 3 сентября мужчина избил наемника ЧВК "Вагнер" по имени Вячеслав, который участвовал в войне против Украины. Россиянин выстрелил в военного преступника 13 раз из травматического пистолета, однако "вагнеровец" выжил.

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Подозреваемого в "покушении на убийство из хулиганских побуждений" задержали. Инцидент подтвердил Следственный комитет страны-агрессора.

РосСМИ пишут, что стрельба произошла возле кафе "Клевер". Травмы получил 28-летний Вячеслав, который вернулся домой с "СВО". Наутро его госпитализировали в ЦГБ, где провели несколько операций.

Со слов родственников оккупанта, тот гулял в парке с девушкой и встретил давнего друга – мужчины на радостях принялись друг друга поднимать. За этим наблюдал незнакомец, стоявший у кафе. Вячеслав спросил у него, почему тот так смотрит и есть ли какие-то вопросы.

Завязалась перепалка, и со стороны кафе появилась толпа – около 20 человек. Они принялись избивать Вячеслава. Потом один из мужчин предложил "вагнеровцу" "отойти и поговорить". Оккупант снял майку – думал, что они будут драться. Но мужчина, как утверждает мать наемника, открыл по Вячеславу огонь из травмата.

Кстати, после инцидента брат "вагнеровца" сообщил, что теперь по вечерам в центре города, в частности возле кафе "Клевер", будет дежурить патруль из "неравнодушных людей". Большинство из них – российские оккупанты, которые участвовали в преступном полномасштабном вторжении в Украину.

"Военные" объяснили: мол, у этого заведения постоянно происходят драки, а жителям Батайска "надоело получать ножи и пули в спину".

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Ростове-на-Дону мужчина в военной форме угрожал взорвать гранату. Своей целью он выбрал палатку, в которой собирали помощь для российских оккупантов.

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