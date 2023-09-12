Росгвардия начала принимать на службу 'вагнеровцев': бывшие 'зеки' станут правоохранителями

Структуры Росгвардии как минимум с августа начали принимать на работу бывших наемников ЧВК "Вагнер" из числа получивших помилование экс-заключенных. Сообщения о возможном наборе в Росгвардию появились в закрытых чатах родственников боевиков ЧВК в конце лета.

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Об этом сообщило одно из российских СМИ. Издание провело небольшое расследование.

Несколько родственников экс-заключенных рассказали, что по окончании контрактов наемников ЧВК пригласили служить в Росгвардию, однако проверку удалось пройти не всем. Их берут "не на руководящие должности и даже не в средний офицерский состав".

Сотрудники этого СМИ позвонили в несколько подразделений Росгвардии под видом наемников.

Так, во 2-м батальоне московской Росгвардии сообщили, что в их подразделение можно попасть даже без опыта в регулярной армии, но все зависит от характера совершенного преступления и того, насколько давно кандидат попал в колонию.

А в Ростове-на-Дону "претендентам" было предложено подписать контракт и отправиться охранять "стратегические объекты" в оккупированной части Донецкой области Украины. Попасть на службу охраны правопорядка в самом Ростове-на-Дону для бывших заключенных невозможно.

В июне российский диктатор Владимир Путин узаконил амнистию для заключенных, подписавших контракт с Минобороны.

Как отмечает издание, согласно российскому закону "О воинской обязанности и военной службе", граждане со снятой или погашенной судимостью имеют право служить в военизированных структурах.

Как сообщал OBOZREVATEL, после смерти Евгения Пригожина близкие к Кремлю частные военные компании, финансируемые друзьями Путина, переманивают "вагнеровцев" и пытаются взять под контроль активы ЧВК "Вагнер". Наемников привлекают к "работе" в Украине и Африке.

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