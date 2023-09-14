Наемники ЧВК 'Вагнер' по возвращении с войны в Украине устраиваются работать таксистами и строителями – СМИ

Наемников ЧВК "Вагнер" по возвращении с войны в Украине отказываются брать на работу в силовые структуры, предприятия ВПК и даже в рестораны. Поэтому боевики устраиваются работать таксистами и строителями.

Об этом сообщает Telegram-канал "Можем объяснить". После того как вагнеровцы вышли из Украины, большинство боевиков были отправлены в отпуск, после чего их ожидала поездка в горячие точки.

Но в конце августа стали появляться призывы искать работу в других сферах из-за конкуренции между ЧВК и Минобороны в Африке и на Ближнем Востоке.

Выяснилось, что бывшим подчиненным Пригожина было отказано в трудоустройстве на оборонные предприятия, заводы и в Нацгвардию. Им не помогает даже помилование. Поэтому бывшие зэки нашли работу в строительстве, такси и производстве дверей.

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В чатах их родственники обвинили власти в очередной лжи. "Им обещали жизнь с чистого листа и не выполнили обещаний", – заявляют они.

Напомним, после смерти Евгения Пригожина близкие к Кремлю частные военные компании, финансируемые друзьями Путина, переманивают "вагнеровцев" и пытаются взять под контроль активы ЧВК "Вагнер". Наемников привлекают к "работе" в Украине и Африке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Вечером 23 августа в Тверской области России разбился самолет Пригожина. На его борту летели десять человек, все они погибли.

– В РФ официально подтвердили гибель Пригожина. Согласно заявлению Москвы, экспертиза ДНК установила личности всех десяти жертв авиакатастрофы.

– В ГУР Минобороны Украины рассказали, что у украинской разведки нет 100-процентной уверенности в гибели Пригожина. В то же время там подтверждают смерть его соратника Уткина.

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