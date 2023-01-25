В России увеличивают производство БПЛА и барражирующих боеприпасов, Герасимов пытается вернуть авторитет армии Путина – ISW

Оборонная промышленность России увеличивает производство беспилотников и барражирующих боеприпасов. При этом начальник российского Генштаба Валерий Герасимов пытается вернуть авторитет армии РФ и изобразить себя и традиционную структуру российского военного командования истинными защитниками России.

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На это обратили внимание аналитики американского Института изучения войны. Там указали, что Герасимов заявил об исторической роли российского Генерального штаба в руководстве и защите России в ходе нескольких военных кризисов, включая т. н. Великую Отечественную войну (Вторую мировую).

Аналитики также отметили слова Герасимова о том, что "современная Россия никогда не знала такого уровня и интенсивности боевых действий". Также он намекал, что нынешняя война в Украине представляет наибольшую угрозу для РФ со времен "Великой Отечественной" и это требует руководства и защиты Генерального штаба России во главе с Герасимовым.

Как считают аналитики ISW, продолжающиеся усилия начальника Генштаба РФ по активизации деятельности в историческом контексте т. н. Великой Отечественной войны являются частью кампании по противодействию растущей мощи и влиянию финансиста "Группы Вагнера" Евгения Пригожина, главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и их военизированных структур, которые угрожают Герасимову и Генеральному штабу России. Также Герасимов поддерживает попытки Путина переосмыслить нынешнюю борьбу как подобную т. н. Великой Отечественной войне, оправдать затянувшиеся требования к гражданам России о самопожертвовании и мобилизации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в британской разведке указали, что новый командующий путинскими захватчиками Валерий Герасимов пытается выстроить собственную иерархию ведения войны. При этом увольнение генерал-полковника Михаила Теплинского с должности одного из ключевых оперативных командиров войсками РФ в Украине свидетельствует о расколе в военном руководстве страны-агрессора;

– Герасимов, который две недели назад принял командование оккупационными войсками, пожаловался на интенсивность боев в Украине. Он признал, что система в РФ не была подготовлена к реалиям отправки "мобиков" на фронт.

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