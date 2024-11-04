'Осень, обострение у барышни': в сети отреагировали на предложение Безуглой мобилизовать женщин

Скандально известная нардепка от "Слуги народа" Марианна Безугла в очередной раз отметилась громким заявлением. В этот раз она призвала мобилизовать женщин в Украине, чем вызвала резкую реакцию в сети.

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Свое предложение Безугла опубликовала в Facebook. Она отметила, что давно поддерживает мобилизацию женщин.

Нардепка раскритиковала украинок за то, что они якобы сбрасывают трудности на мужчин, и заявила о "незаконной дискриминации".

"В Конституции нет двух видов граждан. Сейчас у нас есть незаконная дискриминация мужчин. Кроме того, если будут мобилизовать женщин, то мужчин будут мобилизовать меньше – это вам, мужчины, один из факторов, почему нужно поддерживать мобилизацию согражданок", – написала Безугла.

Следует отметить, что это не первое подобное заявление нардепки. С подобным предложением она уже выходила и в конце прошлого года и весной этого года, заявив, что Украина должна принять закон о мобилизации женщин.

Тогда она тоже вызвала негативные эмоции у украинцев. Они предложили ей добровольно мобилизоваться вместе. Но она ответила, что нужна в тылу.

"Кто будет осуществлять надзор и писать законы? Поможете? Попытайтесь повоевать хоть с одним тщеславным генералом за смену какого-то правила. Посмотрела бы на вас", – ответила нардепка.

Не поддержали Безуглу и в этот раз. Под постом на ее странице в соцсети украинцы негативно отреагировали на слова нардепки. Одни в очередной раз призывали ее показать пример и мобилизоваться, напомнив, что она медик. Другие назвали такое заявление Безуглой "осенним обострением", третьи считают, что такое "обострение" у Безуглой перманентно.

Напомним, Марьяна Безуглая неоднократно фигурировала в скандалах. Она, прежде всего, стала известна в Украине благодаря своим критическим высказываниям в сторону военного командования.

В частности, в 2023 году она требовала отставки тогдашнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного из-за якобы его некомпетентности. Заявления Безуглой спровоцировали волну возмущения среди общественности. Член комитета Совета по нацбезопасности Федор Вениславский сказал, что подобные заявления угрожают безопасности государства.

Летом 2024 года парламентария обратилась в ДБР с жалобой на главкома Александра Сырского, обвинив его в якобы препятствовании ее депутатской деятельности. Она также обвинила его в коррумпированности и лжи, после чего в обществе прозвучали призывы привлечь Безуглу к ответственности за дискриминацию ВСУ.

Кроме того, утром 10 октября нардепка опубликовала информацию о поражении ЗРК Patriot, а уже через три часа минобороны РФ на основе озвученных ею данных утверждало факт поражения Patriot. Эксречник Воздушных сил Юрий Игнат назвав Безуглу "лучшим демотиватором украинского воина или потенциального рекрута".

Журналист Юрий Бутусов рассказывал, что Безугла откровенно вмешивается в работу СБУ, требуя "перезапуска", и называл "некомпетентностью" вмешательство депутата в работу военных по обороне Северодонецка. По словам Бутусова, нардепка участвовала напрямую в постановке боевых задач командирам подразделений.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы выражали свое отношение Марьяне Безуглой не только в соцсетях, но и прямо прямо в глаза. Так, нардепка столкнулась с хейтом со стороны толпы, когда вышла пообщаться с народом. Люди встретили парламентария криками "Ганьба!".

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