В военном руководстве РФ серьезный раскол, Герасимов пытается выстроить собственную иерархию – разведка Британии

Увольнение российского генерал-полковника Михаила Теплинского с должности одного из ключевых оперативных командиров войсками РФ в Украине свидетельствует о расколе в военном руководстве страны-агрессора. По этой же причине в России провели ротацию военачальников, понизив или повысив в должностях даже тех, кого ранее критиковали за неудачи оккупантов на фронте.

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Теперь один из них – новый командующий путинскими захватчиками Валерий Герасимов – пытается выстроить собственную иерархию ведения войны. Об этом говорится в сводке британской военной разведки, опубликованной 24 января в Twitter минобороны Британии.

Там напомнили, что Теплинский был офицером, отвечавшим за относительно успешный вывод российских войск с запада от Днепра в ноябре 2022 года. Причем он получил высокую оценку в РФ как "способный и прагматичный командир".

В настоящее же время остается неясным, сохраняет ли он свои дополнительные полномочия в качестве главы воздушно-десантных войск (ВДВ) России.

По мнению экспертов, существует реальная вероятность того, что дебаты по поводу задач, которые были даны этому роду войск РФ, способствовали увольнению генерал-полковника. Ведь командиры оккупантов часто использовали российских десантников в Украине для удержания позиций, которые традиционно отводились мотострелковой пехоте.

"Увольнение Теплинского – вероятно, еще один признак продолжающихся разногласий в высшем иерархическом звене российской операции, поскольку генерал Герасимов пытается навязать кампании свою личную власть", – предположили в разведке Британии.

Напомним: росСМИ указали, что на фоне неудач в войне с Украиной в РФ началась волна отставок среди высшего военного руководства. Так, под удар попал командующий воздушно-десантными войсками РФ Михаил Теплинский. Отмечалось, что причиной стала его ссора с Герасимовым, которого он якобы послал "вслед за русским кораблем".

Как сообщал OBOZREVATEL, российский генерал Валерий Герасимов, только две недели назад принявший командование оккупационными войсками, пожаловался на интенсивность боев в Украине. Он признал, что система в РФ не была подготовлена к реалиям отправки "мобиков" на фронт, а еще заявил, что им приходится бороться со "всем коллективным Западом".

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