''Такого РФ еще не знала'': Герасимов пожаловался на интенсивные бои в Украине и заявил, что армии Путина противодействует Запад

Российский генерал Валерий Герасимов, который две недели назад принял командование оккупационными войсками, пожаловался на интенсивность боев в Украине. Он признал, что система в РФ не била подготовлена к реалиям отправки "мобиков" на фронт.

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При этом топ-оккупант из страны-агрессора заявил, якобы "спецоперация" ее войскам дается так трудно, поскольку приходиться бороться со "всем коллективным Западом". Об этом он рассказал aif.ru в своем первом интервью на новой должности.

"Ныне под руководством генерального штаба проводится "специальная военная операция" в Украине. Такого уровня и интенсивности военных действий современная Россия еще не знала. Нашей стране и ее вооруженным силам сегодня противодействует практически весь коллективный Запад", – попытался оправдаться Герасимов.

Он заверил, что это якобы для стабилизации обстановки, "защиты новых территорий" и проведения наступательных действий РФ пришлось ввести в действие планы по проведению "частичной" мобилизации. Причем подчеркнул, мол, таких мероприятий не было со времен Второй мировой войны.

По его словам, в ходе них генштаб при взаимодействии с субъектами РФ привлек в армию 300 тысяч "мобиков".

"Необходимо отметить, что система мобилизационной подготовки в нашей стране оказалась не полностью адаптирована под новые современные экономические отношения. Поэтому пришлось все исправлять на ходу. Но в результате слаженных и профессиональных действий офицеров генерального штаба во взаимодействии с органами власти субъектов РФ на военную службу были призваны 300 тысяч граждан, пребывавших в запасе", – выразил убеждение Герасимов.

Он добавил, что ныне личный состав генштаба ВС РФ "принимает все меры по достижению целей СВО", поставленных российским диктатором Владимиром Путиным. А также делает все для обеспечения военной безопасности страны-агрессора, "исходя из существующих военных угроз".

Напомним: Валерий Герасимов 11 января был назначен командующим объединенной группировкой войск Путина в Украине. Его заместителями стали генерал армии Сергей Суровикин (который был командующим оккупантами до него), а также главком сухопутных войск РФ генерал Олег Салюков и замначальника генштаба генерал-полковник Алексей Ким.

Как сообщал OBOZREVATEL, генерал российской армии Валерий Герасимов после назначения командующим оккупационными войсками в Украине попытался "реформировать" их, запретив военным РФ носить бороды. Его попытки улучшить повседневную дисциплину в развернутых подразделениях назвали фарсом.

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