Мила Нитич выходит замуж: певица впервые рассказала о своем на 6 лет младшем женихе

Певица Мила Нитич впервые рассказала о своем новом статусе – теперь она невеста и вскоре выходит замуж. Однако саму свадьбу праздновать не планирует, пока Украина не победит в войне с Россией. Артистка рассказала, что чувствует вину перед военными на фронте, потому не может организовать праздник.

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Певица призналась, ее избранник младше на 6 лет (сейчас ему 28 лет), а в отношениях они всего несколько месяцев. Его имя и больше подробностей Мила Нитич решила не раскрывать. В интервью Натальи Тур она лишь подчеркнула, что любимый не причастен к сфере музыки и занимается предпринимательством.

"Недавно (в отношениях. – Ред.), буквально несколько месяцев, но надеюсь, что это будет надолго. Мы живем вместе. Я очень радуюсь, мне очень тепло на душе, но мы же не можем знать, какая жизнь, и что будет дальше, – отметила певица. – У нас разница в возрасте в 6 лет, он младше, сейчас он занимается открытием своего собственного бизнеса. Это будет связано с пищевой промышленностью, он совершенно не из музыкальной сферы, вообще человек, который не не имеет никакого отношения к музыкальной сфере".

Однако на руках артистки невозможно заметить кольцо, ведь она пытается скрывать свою личную жизнь и не разглашать ее: "Ну, вообще, он сделал мне предложение. Сегодня без кольца, потому что я сказала "да", но сейчас я стараюсь это вообще не афишировать".

Знаменитость признается, она не хочет спешить с отношениями, потому еще не задумывалась, какой видит идеальную свадьбу. Впрочем, она желает воплотить свои мечты в жизнь, поэтому найдет свое прекрасное свадебное платье, пригласит самых родных людей и громко отпразднует.

"Если говорить о моих мечтах, о моем видении, то я хотела бы быть в роскошном красивом платье. Я хотела бы, чтобы это было весело, я хотела бы, чтобы это было в кругу моих ближайших друзей, чтобы это были люди, которых я люблю. Но я понимаю, что сейчас нет настроения. Мы понимаем, что ситуация пока такова, что не очень хочется праздновать. Хочется отпраздновать после победы, хочется отпраздновать, когда все наши лучшие воины в мире, лучшие люди, которые сейчас на передовой: и девушки, и ребята вернутся домой. И я не буду испытывать чувство вины, когда ты понимаешь, что ты здесь празднуешь, а там кто-то умирает и отдает свою жизнь за тебя. Поэтому я думаю, что мы отложим этот вопрос сейчас", – объяснила певица.

Ранее OBOZ.UA писал, что Мила Нитич стала одной из звезд украинского шоубиза, которую Павел Зибров назвал одной из самых привлекательных для него.

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