'Точно не будет мира за 24 часа': политолог объяснил, как победа Трампа на выборах повлияет на войну в Украине. Видео

Если республиканец Дональд Трамп победит на выборах США, у него не выйдет закончить войну России против Украины за 24 часа, как он обещал в своих предвыборных речах. Потому что договориться будет очень и очень непросто, и главная проблема будет в кремлевском диктаторе Владимире Путине.

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Соответствующим мнением поделился политолог Владимир Фесенко в интервью OBOZ.Talk. Он обратил внимание на влияние американских выборов на ситуацию в нашей стране.

"Если на выборах в США побеждает Трамп – а я разговаривал с одной западной журналисткой, она так пошутила (но, к сожалению, это серьезно), что на этих выборах есть два варианта: либо Трамп побеждает, либо Трамп не признает результаты выборов, – это тоже, между прочим, проблема для нас будет", – сказал Фесенко.

В случае второго варианта есть риск кризиса, внутреннего противостояния в США, затягивания ситуации. Это создаст проблемы и для Америки, и для нас, и для Тайваня, и для в целом международной ситуации.

Если же Трампа выберут главой Соединенных Штатов, то, с высокой вероятностью, поначалу он неофициально, неформально попытается инициировать переговоры о завершении войны.

"А вот дальше начинаются вопросы", – отметил политолог.

Некоторое время – до официального вступления на должность – Трамп будет в статусе избранного президента, то есть официального мандата на ведение переговоров у него не будет.

"Но, тем не менее [...], кому он предоставит эту функцию – вести переговоры? С Путиным и с нами. О завершении войны. Это проблема. От этого многое зависит.

Вот на каких условиях он может предлагать завершить войну? Я рискну предположить. Как минимум два условия. Это прекращение войны по линии фронта (то, что называют заморозкой). А второе условие – оно уже касается нас, – это отказ от членства Украины в НАТО. Причем здесь не важно, согласимся мы или не согласимся – Трамп скажет", – дал прогноз эксперт.

"Я вполне предполагаю, с очень высокой вероятностью, что Трамп может инициировать переговоры, но точно не будет мира через 24 часа и не факт, что он будет через 24 недели. Потому что договориться будет очень и очень нелегко, очень непросто, и главная проблема будет именно в Путине", – подчеркнул он.

Фесенко напомнил, что недавно в сети появился очередной агрессивный пост от Дмитрия Медведева, бывшего российского президента, а ныне заместителя председателя Совбеза Российской Федерации.

"И там были, безусловно, такие оскорбительные высказывания в адрес Камалы Харрис, но по отношению к Трампу тоже была проявлена ​​определенная агрессия. И даже такие, знаете ли, завуалированные угрозы – правда, там можно по-разному толковать. Медведев написал, что Трампа может ждать, если он будет предлагать быстрый мир, судьба Джона Кеннеди – убитого американского президента... Трампу, кстати, это может не понравиться", – указал политолог.

Фесенко предположил: если РФ откажется от условий Трампа, то республиканцы могут продолжать помогать Украине, но в формате ленд-лиза, то есть кредита. Потому что Трамп "считает деньги" и будет против безвозмездной поддержки Киева.

"Кстати, при Трампе есть риск сокращения помощи Украине как минимум макроэкономический", – отметил он.

"Но если Путин будет слишком строптив и не захочет идти на уступки, не захочет принимать мирный план Трампа, действительно, вероятность того, что может быть жест усиления поддержки Украины. Насколько, что именно может быть сделано – я сейчас не берусь прогнозировать, потому что может быть по-разному. Я думаю, что сейчас пока нет ясности, что США могут сделать именно в этом направлении", – признал политолог.

Есть также интересный вариант, который обсуждают в команде Трампа, и даже сам кандидат в президенты об этом однажды сказал – обвалить цену на нефть.

"Другое дело, как эффективно удастся его реализовать – вот здесь я не уверен. Ну, быстро не получится.

Но тем не менее, то, что такая идея обсуждается, это, во-первых, предупреждение россиянам: мол, если вы сопротивляетесь, будете говорить "нет, мы не примем, вы наши условия принимаете", – ну, у нас тоже есть возможность на вас нажать, и мы будем это делать. Это предупреждение – пока предупреждение – россиянам. Ну, если нет, тогда да, Трамп вынужден будет действовать против России", – считает Фесенко.

Он напомнил о парадоксе: Трамп искренне симпатизирует Путину, хочет с ним договориться, но когда кремлевский диктатор не идет на уговоры, Трамп вынужден делать шаги в защиту национальных интересов США. Так было, когда, он был президентом.

"И при всем желании Трампа договориться с Путиным, отношения между США и Россией при Трампе ухудшаются. Причем существенно ухудшаются. Вот такой парадокс", – обратил внимание политолог.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Уже во вторник, 5 ноября, состоятся 60-е по счету выборы президента в истории США. Борьба идет между кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис и республиканцем Дональдом Трампом.

– По состоянию на 4 ноября в среднем коэффициент в рейтингах букмекеров составлял 56% – за Трампа и 42,9% – за Харрис.

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