В России работники ФСБ застрелили двух граждан Казахстана: их объявили террористами

В Калужской области РФ сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) убили двух граждан Казахстана – инцидент произошел в одном из сел недалеко от областного центра. Силовики заявили, что погибшие якобы готовили теракт в синагоге в Москве.

Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ. Там утверждают, что убитые казахи якобы были членами афганской ячейки ИГИЛ – "Вилаят Хорасан" – и собирались напасть на прихожан синагоги с использованием огнестрельного оружия.

"Во время задержания террористы оказывали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы ответным огнем", – заявили в ФСБ.

В Комитете национальной безопасности Казахстана подтвердили, что погибшие были их гражданами. Они действительно находились на территории РФ. По данным российских СМИ, речь идет про 35-летнего Сабита Аширалиева и 32-летнего Джанибека Таскулаева – они приехали в Россию 28 февраля.

"По указанному факту КНБ ведется досудебное расследование. Проверка осуществляется в тесном контакте с ФСБ России в рамках действующих каналов сотрудничества. Другая информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса не подлежит разглашению", – отметили в Комитете.

Ранее в российской Карелии силовики убили 49-летнего беларуского активиста Николая Алексеева. Сотрудники ФСБ хотели задержать его в рамках уголовного дела о "подготовке к теракту".

Как сообщал OBOZ.UA, Канада, Южная Корея и европейские страны призвали своих граждан покинуть Россию из-за возможных терактов.

Перед этим, 7 марта, посольство Соединенных Штатов Америки призвало находящихся на территории России граждан своей страны избегать больших скоплений людей в ближайшие дни. В частности, американцам рекомендовали не посещать публичные мероприятия в Москве.

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