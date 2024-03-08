Британия, Германия, Латвия и Канада призвали своих граждан покинуть Россию из-за возможных терактов: что происходит

Посольство США в России 7 марта призвало своих граждан воздержаться от посещения мест значительного скопления народа в Москве в течение 48 часов из-за угрозы терактов. Предостережение американской разведки с должной серьезностью восприняли в ряде других западных стран.

В частности, с аналогичными призывами к своим соотечественникам обратились дипломаты Великобритании, Германии, Латвии и Канады. Предупреждения о высоком уровне террористической угрозы в столице РФ в течение двух суток появились на сайтах министерств иностранных дел и посольств этих стран.

После появления предупреждения Посольства США в РФ о высокой угрозе терактов с вероятной массой жертв в течение 7-8 марта, ряд западных стран предупредили своих граждан, находящихся в российской столице и России в целом, о значительных угрозах подобных "путешествий".

Так, в Министерстве иностранных дел Великобритании гражданам страны рекомендовали полностью воздержаться от поездок в Россию или рассмотреть возможность уехать из страны.

Британцев ранее уже предостерегали об угрозах пребывания в РФ, учитывая войну России против Украины, внутренний террор силовых структур, угрозу арестов и отсутствие нормального сообщения между Британией и РФ. После появления предупреждения посольства США в РФ по поводу возможных терактов обеспокоенность британских дипломатов судьбой граждан Великобритании только возросла.

Угроза терактов в Москве заставила еще раз призвать своих сограждан воздержаться от поездок в РФ или по возможности покинуть эту страну и Министерство иностранных дел Германии. Там "настойчиво не рекомендуют" посещать РФ. Если же поездки не избежать – быть особенно бдительными в общественных местах, по возможности – не посещать их вообще.

Кроме терактов немецкие дипломаты предостерегали граждан Германии об опасности из-за развязанной Россией войны против Украины и ударов, которые украинская армия наносит в ответ на атаки РФ. Кроме того, немцам, имеющим также гражданство РФ, по мнению представителей МИД, грозит также вероятность "беспредельного ареста".

Аналогичный призыв опубликован и на сайте Министерства иностранных дел Латвии. Там напомнили о "напряженной ситуации в сфере международной безопасности", "непредсказуемой внутриполитической атмосфере" в РФ и угрозе терактов в Москве. В связи с этим МИД Латвии призвал латвийцев отказаться от поездок в РФ, тем же, кто уже находится в России – как можно скорее уехать из нее. Если же это невозможно – "быть бдительными, избегать массовых собраний".

С просьбой "избегать больших собраний, концертов и массовых мероприятий", "следить за окружением, находясь в общественных местах" в Москве и отслеживать последнюю информацию касательно ситуации с безопасностью в местных СМИ призывают также граждан Канады. Посольство этой страны в РФ также связало свой призыв с предупреждением посольства США о том, что "экстремисты имеют неизбежные планы нацелиться на большие собрания в Москве, включая концерты".

Напомним, 7 марта посольство Соединенных Штатов Америки предупредило находящихся на территории России граждан своей страны избегать больших скоплений людей в ближайшие дни. В частности, американцам рекомендовали не посещать публичных мероприятий в Москве.

Причиной в посольстве назвали сообщение о том, что "экстремисты планируют атаковать большие собрания" в столице страны-агрессора. Особенно угрожающими, по словам американских дипломатов, должны были стать следующие 48 часов.

Между тем, российский оппозиционер Игорь Яковенко в интервью OBOZ.UA отметил, что "речь идет не о существовании каких-то неизвестных экстремистов, а о действиях власти". Именно Кремль, по его словам, сейчас представляет из себя наибольшую угрозу жизни и здоровью людей как в РФ, так и за ее пределами. А рост угрозы терактов он связал с привычной для президента РФ Владимира Путина тактики, направленной на "консолидацию" вокруг себя российского населения перед выборами.