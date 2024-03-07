В России силовики убили активиста из Беларуси, выступавшего против Лукашенко – СМИ

В российской Карелии силовики убили 49-летнего белорусского активиста Николая Алексеева. Сотрудники ФСБ хотели задержать его в рамках уголовного дела о "подготовке теракта".

Об этом сообщил российский Telegram-канал Astra. По официальной версии российского следствия, белорус якобы сопротивлялся при задержании и был убит.

Силовики утверждают, что Алексеев якобы собирался подорвать администрацию в городе Олонец.

Медиа пишут, что еще в 2020 году мужчина активно выступал против диктатуры Александра Лукашенко в Беларуси. Во время массовых протестов Алексеев публиковал фотографии из протестов в 2020 году, размещал в социальных сетях посты о нарушении прав человека в стране.

Кроме того, в своих соцсетях активист писал о том, что в Беларуси происходит геноцид и захват власти. Он утверждал, что отсидеться в стороне никому не удастся.

"И я, и моя семья уже это почувствовали на себе. Это больно, это страшно, когда сразу теряешь все. Но именно сейчас нельзя давать волю страху", – писал Алексеев.

Как активист оказался в России, на данный момент неизвестно. Связаться с его родными журналисты пока не смогли.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Известного шахматиста и оппозиционного российского политика Гарри Каспарова в России внесли в реестр террористов и экстремистов. Интересно, что другого оппозиционного политика РФ Алексея Навального также вносили в список "террористов и экстремистов". Это произошло еще в 2022 году, после чего оппозиционер был заключен по шести статьям об "экстремизме".

– Вдова российского оппозиционного политика Алексея Навального Юлия призвала россиян устроить "бунт" против диктатора Владимира Путина. Она предложила всем, кто посетит избирательные участки, либо проголосовать против Путина за любого из трех других кандидатов, либо портить бюллетень.