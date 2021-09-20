Студенты разбегались в панике: появились кадры нападения на университет в Перми. Видео
1 минута
В сети опубликовали видео нападения Тимура Бекмансурова на университет в Перми, Россия. На записи видно, что студенты разбегались в панике.
Также на кадрах показано, как 18-летний стрелок снова стреляет в мужчину, который лежит раненый на полу. После выстрела Бекмансуров перелазит через турникет и проходит в университет. Видео появилось на Telegram-канале "Телеграф".
Осторожно, видео 18+
Новость обновляется...