Называл людей биомусором и фанател от Гитлера: знакомые рассказали подробности о пермском стрелке. Видео

Знакомые Тимура Бекмансурова, устроившего массовое убийство в Пермском государственном университете, рассказали подробности о нем. Одни говорят, что с виду он был спокойным и ничем не выделялся, а другие – что постоянно говорил об оружии и называл людей "биомусором".

В то же время мать парня утверждает, что он был "домашним человеком" и "ничего плохого не делал". Также Telegram-канал Shot опубликовал отрывок видео обыском в квартире, где проживал Бекмансуров (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Бывшая одноклассница парня рассказала Telegram-каналу Mash, что он в школе вел себя спокойно и не привлекал к себе внимание.

"Тихий, спокойный, ничего особенного. Друзей особо не было", – сказала девушка, добавив, что многие знали о том, что он занимался стрельбой.

Другая знакомая также по школе утверждает обратное. По ее словам, парень постоянного говорил о Гитлере и имел нацистские наклонности.

"Называл людей биомусором, утверждал, что они не должны жить и обещал помочь им оказаться в гробу", – сказала она.

Также первый комментарий дала мать Бекмансурова. Она отметила, что видела сына последний раз утром 20 сентября. Он пожелал ей доброго утра и начал собираться на занятия.

"Он был домашний человек, никуда не ходил и ничего плохого не делал", – подчеркнула женщина.

Также известно, что парень оставил записку. В ней он просит передать своего кота родственникам.

Как сообщал OBOZREVATEL, стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября. В результате погибли 6 человек и 24 получили ранения.