В России произошел взрыв на территории завода: есть погибшие и пострадавшие

В городе Абакан (столица Республики Хакасия, РФ) 23 декабря на территории бывшего опытно-механического завода произошел взрыв. Предварительные данные говорят о гибели двух и ранении четырех человек.

Видео дня

Об этом утром в понедельник сообщило одно из российских пропагандистских информационных агентств. Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов написал в соцсети, что людям будет оказана вся необходимая помощь.

"Сегодня на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода произошла трагедия. В результате взрыва, который случился из-за нарушения техники безопасности, пострадали и погибли люди", – заявил он.

Чиновник о причинах инцидента ничего не сказал. Все обстоятельства, по его словам, будут устанавливать компетентные органы.

Местная полиция подтвердила, что погибли и пострадали работники предприятия. В СМИ объяснили: сам опытно-механический завод не работает, но его площади сдаются в аренду нескольким предприятиям.

Пресс-служба МЧС уточнила, что пожара при взрыве не было.

"Там ситуация достаточно понятная: старый опытно-механический завод, в результате взорвался бак или цистерна, у которого, скорее всего, топливо осталось. Вероятно, это произошло в ходе проведения каких-либо работ", – заявили в полиции.

ПАО "Абаканский опытно-механический завод" зарегистрирован в 1993 году. Его основной вид деятельности – аренда и управление недвижимостью.

В 2023-м компания официально работала в убыток: выручила 5,5 миллиона, потеряв 1,3 миллиона рублей.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 21 декабря в российской Казани был громко – сам город и республику Татарстан в целом массированно атаковали дроны.

– Над воздушным пространством Татарстана действовал план "Ковер". Россияне заявили, что один из БПЛА якобы попал в жилой комплекс "Лазурные небеса", там начался пожар. В сети также появилось видео момента попадания БПЛА в многоэтажку в Казани.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!