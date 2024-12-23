Какие сроки повторного осмотра будут установлены в рамках реформы МСЭК: объяснение

С 1 января 2025 года вместо медико-социальной экспертизы заработает цифровизированная система оценивания повседневного функционирования человека на базе многопрофильных больниц. В связи с этим от граждан начали поступать вопросы о прохождении осмотров.

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Об этом говорится в Судебно-юридической газете. В Министерстве здравоохранения заверили, что сроки повторного осмотра в рамках оценки функционирования будут четко регламентированы.

Для лиц со статусом инвалидности:

повторный осмотр будет производиться в соответствии со сроками, указанными в предыдущем решении МСЭК.

Для тех, кому инвалидность установлена бессрочно:

повторную оценку проходить не нужно.

Если срок повторного осмотра приходится на январь – июнь 2025:

он продлен на 6 месяцев с момента внедрения оценки функционирования вместе с соответствующими правами, выплатами и гарантиями. К примеру, если осмотр был назначен на 10 марта 2025 года, срок прохождения продлен до 30 июня 2025 года. Для прохождения повторного осмотра следует обратиться к профильному врачу, который сформирует направление на оценку. Оценку будут выполнять экспертные команды по новым правилам.

Если по уважительным причинам не удалось пройти повторный обзор в 2022–2024 годах, согласно действующему законодательству, необходимо осуществить осмотр и оценку в следующие сроки:

для мужчин в возрасте 25–60 лет с 2 или 3 группой инвалидности – до 1 ноября 2025 года;

для других категорий пациентов – до 1 апреля 2026 года.

Исключения для повторного осмотра:

– люди, которые находятся на территориях, где ведутся боевые действия, или на временно оккупированных территориях;

– пациенты с тяжелыми нарушениями функций организма (отсутствие конечности или парного органа, глухота, слепота, онкологические или психические заболевания);

– военнослужащие, сотрудники полиции и СБУ – их статус инвалидности сохраняется на период службы и в течение 60 дней после увольнения.

Если документы уже поданы в МСЭК и заседание запланировано на 2025 год:

в таком случае дело будет передано в определенное медицинское учреждение, где будут работать экспертные команды. Рассмотрение состоится в запланированный день, но по новому адресу, о котором пациентам сообщат заранее.

Как сообщал OBOZ.UA, для получения отсрочки в 2025 году необходимо подать письменное заявление в ТЦК по месту регистрации. Гражданин, обязанный пройти срочную военную службу, должен обратиться к председателю комиссии. Заявление должно быть оформлено в форме, определенной постановлением КМУ № 560. К заявлению следует добавить документы или их копии, подтверждающие право на отсрочку.