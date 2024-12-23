Стало известно, сколько украинцев выступают за восстановление ядерного арсенала страны: результаты опроса

Согласно результатам соцопросов, поддержка восстановления ядерного оружия в Украине значительно выросла за последние три десятилетия. Сейчас 73% украинцев выступают за ядерное оружие, не поддерживают – 20% граждан и еще 7% затруднились ответить.

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Об этом сообщает Киевский международный институт социологии (КМИС). Однако мнения украинцев существенно зависят от контекста экономической устойчивости страны и реакции международного сообщества.

Если рассматривать возможные потери поддержки и введения санкций со стороны Запада, сторонников восстановления ядерного статуса становится меньше – их доля снижается до 46%. В то же время доля выступающих против такой инициативы растет до 44%, а 10% остаются неопределенными.

Однако при условии, что у Украины будет достаточно ресурсов, чтобы удерживаться до момента получения ядерного оружия, 58% респондентов были бы готовы принять потерю западной поддержки для достижения этой цели. Против такого сценария выступили бы 33%, а 8% остаются без четкой позиции.

Отношение граждан к восстановлению Украиной ядерного оружия в разных регионах проживания

В общем, на Юге и, в несколько большей степени, на Востоке наблюдается более сдержанное отношение к восстановлению ядерного статуса. Однако даже при таких условиях большинство во всех регионах поддерживают эту идею: от 61% на Востоке до 77% на Западе.

В случае потери поддержки Запада доля сторонников ядерного оружия уменьшается во всех регионах, и поддержка распределяется почти поровну с теми, кто выступает против (за исключением Востока, где не поддерживающих, чуть больше).

Если же рассматривать сценарий с утратой поддержки Запада, но при наличии ресурсов и возможности завершить разработку ядерного оружия, большинство во всех регионах снова поддерживают эту идею: 63% на Западе, 54% в Центре, 58% на Юге и 61% на Востоке. Против выступили бы от четверти до трети опрошенных в зависимости от региона.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно результатам опроса украинцы продемонстрировали достаточно высокий уровень доверия к новоизбранному президенту США, Дональду Трампу. 44,6% опрошенных в Украине выразили свою поддержку Трампу, что значительно превышает аналогичные показатели в странах Европы.

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