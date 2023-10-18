В России пожаловались на атаку дронов на Курскую и Белгородскую области: что известно

В России в ночь на 18 октября слышали взрывы в Курской и Белгородской областях. Власти страны-агрессора утверждают, что в небе находились украинские БПЛА, которые якобы удалось сбить ПВО или подавить средствами РЭБ.

Об атаке на Курскую область сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram. Он утверждает, что военнослужащие РФ около 5:00 среды засекли в воздушном пространстве десять беспилотных летательных аппаратов.

Мол, шесть из них удалось сбить, еще четыре "приземлить" радиоэлектронным воздействием, заявил Старовойт. Пострадавших и разрушений нет.

Он добавил, что это были беспилотники самолетного типа и они якобы принадлежали Украине.

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В Белгородской области об атаке заявил губернатор Вячеслав Гладков. На своем канале в Telegram он заявил, что российская противовоздушная оборона работала в Белгородском районе, а также в Яковлевском городском округе.

Мол, было сбито шесть БПЛА самолетного типа, о пострадавших сведений по состоянию на утро 18 октября не было.

"Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", – заявил пособник Кремля. Он отметил: предварительно, разрушений нет.

Как писал OBOZ.UA:

– Вечером 16 октября в Белгородской области РФ слышали взрывы. Власти региона отчитались о якобы сбитых российской ПВО беспилотниках.

– В ночь на 15 октября в Курской области тоже было неспокойно. Местные власти заявили, что военные якобы уничтожили 18 БПЛА. В СМИ сообщали, что целью атаки мог быть аэродром оккупационных войск.

– Утром 14 октября на взрывы жаловались жители Сочи (Краснодарский край РФ). После них в некоторых домах в микрорайоне Адлер пропал свет.

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