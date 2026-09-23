АЗС полностью сгорела: последствия атаки РФ на Киев в Голосеевском районе. Фото и видео

Россия, страна-террористка, продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре Киева. В среду, 23 сентября, вражеский дрон атаковал АЗС в Голосеевском районе столицы.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. Призываем горожан реагировать на воздушную тревогу.

Что известно

Так, в среду, 23 сентября, Россия нанесла очередной террористический удар по АЗС столицы. В результате атаки была существенно повреждена автозаправочная станция в Голосеевском районе. Здание, где находился кассовый зал, выгорело, а крыша над колонками – разрушена.

Главные истории дня

На место оперативно прибыли спасатели, которые потушили пожар. Сейчас здесь работают правоохранители, которые осматривают и фиксируют последствия вражеского удара.

Что предшествовало

Утром в среду, 23 сентября, российские войска вновь атаковали Киев ударными дронами. Последствия атаки зафиксированы в Соломенском, Дарницком и Голосеевском районах.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение суток 22 сентября и ночью 23-го страна-агрессор РФ продолжала атаковать Киевскую область. В области действовали силы ПВО, однако, к сожалению, повреждения зафиксированы в четырёх районах, есть пострадавшие.

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