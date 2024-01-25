В России обвиняемой в причастности к подрыву Татарского дали 27 лет колонии: это один из самых строгих приговоров для женщин в РФ

В России вынесли приговор Дарье Треповой, причастной к ликвидации "военного" Владлена Татарского. Фигурантку приговорили к 27 годам колонии общего режима.

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Этот срок – один из самых жестких приговоров женщине в истории России, сообщили РосСМИ. Подсудимая признала вину только в использовании поддельных документов и настаивала, что у нее не было умысла причинить вред Татарскому.

Женщина утверждала, что ее подставили, убедив, что в статуэтке спрятано прослушивающее устройство, однако ей не удалось убедить суд. Трепову признали виновной по трем статьям:

– совершение теракта (ч. 3 ст. 205 УК РФ),

– незаконный оборот взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ);

– подделка документов (ч. 4 ст. 327 УК РФ).

Кроме того, суд постановил взыскать с нее 16 495 000 рублей по гражданским искам.

Напомним, что именно Трепова в апреле 2023 года принесла в кафе Стрит-бар в Санкт-Петербурге статуэтку со взрывчаткой, которую вручила Татарскому. Позолоченный бюст пропагандиста взорвался через 3 минуты. "Военкор" погиб, еще десять человек пострадали.

В момент инцидента в заведении шел вечер так называемого творчества "военкора", и гости принесли ему презенты по этому случаю. По информации сотрудников службы безопасности ресторана, все подарки, включая статуэтку, предварительно осматривали.

Дарью Трепову, которую признали причастной к убийству пропагандиста, задержали в арендованной квартире в Санкт-Петербурге 3 апреля.

Как писал украинский журналист Юрий Бутусов, Татарский являлся одним из символов временной оккупации Россией украинских территорий.

Настоящее его имя – Максим Фомин. В 2011 получил срок за ограбление банка, отбывал наказание в колонии Горловки. В 2014 году, пользуясь неразберихой, он сбежал из тюрьмы. Позже вступил в ряды террористов "ДНР" под руководством главаря Безлера в Горловке. Затем по ходатайству боевика Александра Захарченко перешел служить в полк "Витязь".

Как сообщал OBOZ.UA:

– В сети публиковали подробное видео из кафе Street Food Bar #1 в Санкт-Петербурге за несколько секунд до взрыва, во время которого был ликвидирован российский "военный корреспондент" Владлен Татарский. "Герой" ролика прятал смертельную статуэтку в виде себя в коробку.

– После ликвидации Татарского россияне устроили истерику в сети и обвиняли в убийстве Украины. Некоторые призывали "бомбить весь Киев".