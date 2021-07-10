В России не пустили в самолет ребенка, которому была нужна срочная операция
В российской Якутии пилот регионального авиарейса отказался брать на борт девочку, которая летела на срочную операцию. Он объяснил отказ тем, что может случиться перегруз.
Об этом сообщил "Подъем". Отмечается, что 8-летняя девочка из села Томтор, играя на детской площадке, получила открытый перелом руки. Местные врачи выдали направление в Якутск.
Рейс в столицу республики тут осуществляется раз в неделю и выпал на этот день, однако билетов не было. Из-за отказа пилота девочке пришлось сутки добираться до Якутска на автомобиле. Мама ребенка назвала эту поездку мучением, поскольку ехать пришлось в 30-градусную жару в пыли и тряске.
"При этом ребёнок испытывал сильную боль, несмотря на обезболивающие", – рассказала она.
В пресс-службе правительства Якутии сообщили изданию, что по факту проводится проверка.
"Этим занимается служба перевозок авиакомпании “Полярные авиалинии”. Проводится служебное расследование, по итогам они направят нам отчёт", – ответили в правительстве.
Позже авиаперевозчик объяснил, почему пилот регионального рейса отказался брать на борт девочку. Пресс-служба "Полярных авиалиний" отметила в комментарии "РИА.Новости", что речь идет о рейсе на самолете Л-410 по маршруту Маган – Томтор – Маган 1 июля.
"Рейс относится к дотационным, то есть выполняется по заявке администрации наслега или района. При этом в заявке указывается примерное количество пассажиров. По правилам перевозок авиакомпании, командир воздушного судна не имеет права брать на борт воздушного судна несовершеннолетнего пациента без сопровождения медицинского работника", – подчеркнули в авиакомпании.
"Также он не имеет права брать на борт воздушного судна безбилетного пассажира, снимать с рейса пассажира, не нарушившего правила перевозок, общественный порядок", — добавили в пресслужбе.
Якутская транспортная прокуратура начала проверку по этому инциденту.
Напомним, 5 июля в Польше произошла задержка авиарейса Ryanair по маршруту Познань – Одесса из-за того, что пилот не пропускал пассажиров на борт, выкрикивая, что он "король самолета". В итоге более 30 украинцев не смогли вовремя вылететь в Украину. В аэропорту отказались предоставить информацию о том, почему пассажиры не улетели. Консульский отдел посольства в Польше проверил информацию об инциденте.
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