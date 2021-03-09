Украинский пилот потроллил россиян в небе над Крымом. Видео

Пилот самолета украинской авиакомпании Windrose, пролетая над временно оккупированным полуостровом Крым, оригинально провел информирование пассажиров о поведении на борту, потроллив россиян.

Он заявил, что у них есть возможность воссоединиться с "родной гаванью". Обращение записали на видео те, кто был в самолете, оно появилось в TikTok и распространилось в сети (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Мы приближаемся к пункту назначения. Наш путь пролегает вдоль нашего украинского Крыма. Сейчас мы находимся над Крымскими горами. Если на борту есть россияне, аварийные выходы промаркированы зелеными метками – имеете прекрасную возможность воссоединиться с "родной гаванью", – сказал пилот.

В то же время всем другим пассажирам он пожелал хорошего полета, добавив, что самолет должен прибыть в конечный пункт по расписанию.

В сети уточнили, что базовым аэропортом Windrose является Киевский международный аэропорт "Борисполь".

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