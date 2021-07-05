Пилот Ryanair рейса Познань – Одесса отказался впускать на борт украинцев: кричал, что он 'король самолета'

В Польше произошла задержка авиарейса Ryanair по маршруту Познань – Одесса из-за того, что пилот не пропускал пассажиров на борт, выкрикивая, что он "король самолета". В итоге более 30 украинцев не смогли вовремя вылететь в Украину.

Как сообщает Wyborcza, инцидент произошел в воскресенье, 3 июля. "Пилот говорил, что он король самолета, и кричал "вон" пассажирам, которые зарегистрировались. Рейс задержали на час. В аэропорту отказались предоставить информацию о том, почему пассажиры не улетели", – сообщил польскому изданию очевидец.

При этом представитель аэропорта Блавей Патрин заявил, что не было сведений о том, что кто-либо из членов экипажа вел себя ненадлежащим образом по отношению к пассажирам.

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"Во время регистрации произошли некоторые сбои в работе. Мы не знаем деталей. Ситуация расследуется", – сказал он.

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что консульский отдел посольства в Польше уже проверяет информацию об инциденте, пишет "Лига".

Как сообщал OBOZREVATEL, пассажирский самолет Wizz Air, который летел из Катовице (Польша) в Запорожье совершил аварийную посадку. На борту находилось 153 пассажира.