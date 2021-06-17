Пилот на своем планере попал в эпицентр торнадо и снял это на видео

Пилоту, который угодил в мощный торнадо, удалось снять свой полет на видео. Можно увидеть, как летальный аппарат кружит в потоке воздуха вокруг смерча.

Планер взлетел вверх со скоростью 600 метров в минуту благодаря тому, что воздух был горячим. Турбулентности вокруг торнадо не было, поэтому безмоторный самолет смог без всяких препятствий продолжить свой полет, передает издание The Washington Post (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Сам же летчик по имени Дэвид Эван (David Evans) признался, что за 30 лет работы в авиации с подобной ситуацией столкнулся впервые. Известно, что уникальное природное явление было снято в штате Оклахома вблизи городов Минко и Таттл.

Видео дня

"Теплый воздух поднимал меня со скоростью около 100 или 200 футов в минуту. И вдруг эта паровая воронка начала формироваться. Планер шел все ниже и ниже, но не было турбулентности. Я просто продолжал летать вокруг этой штуки", – поделился своими ощущениями от пережитого мужчина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее талантливому фотографу Дэвиду Эдгару удалось сделать потрясающие фотографии, а также снять короткий ролик во время фридайвинга у побережья Тонги. Он запечатлел огромного горбатого кита, когда тот демонстрировал невероятные акробатические движения.