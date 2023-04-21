В России назвали официальную причину 'бавовны' в Белгороде: бомбят сами себя

В министерстве обороны страны-агрессора назвали официальную причину мощной "бавовны" в Белгороде, в результате которой во дворе образовалась огромная воронка. Там заявили, что с самолета Су-34, который летел атаковать Украину, "сошел авиационный боеприпас".

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Заявление ведомства о том, что Россия начала бомбить сама себя, распространили российские пропагандисты. Бомба упала в Белгороде вечером 20 апреля.

"20 апреля при выполнении полета самолета Су-34 ВКС над городом Белгород произошел нештатный сход авиационного боеприпаса, сообщает Минобороны РФ. В результате есть повреждения жилых строений, жертв нет. Проводится расследование", – говорится в сообщении пропагандистов.

Взрыв в Белгороде прошел вечером 20 апреля. В сети опубликовали кадры, на которых видно, что на дороге появилась огромная воронка. СМИ страны-агрессора сообщили о "падении неизвестного объекта".

Губернатор Белгородской области заявил, что есть повреждения стекла в многоквартирном доме, машин и линий электропередач.

В сети предположили, что на Белгород могла упасть авиабомба, которую российские оккупанты хотели направить на Харьков. Речь идет о ФАБ – это разработанная в СССР 500-килограммовая авиационная бомба общего назначения с фугасной боеголовкой, которую в основном используют ВВС РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве 17 апреля вспыхнул мощный пожар возле ТЭЦ на Бережковской набережной. В МЧС РФ заявили, что огонь охватил кафе восточной кухни. В тот же день масштабный пожар возник возле Тюмени.

А 16 апреля, на Пасху, в России заявили об атаке беспилотника на Брянск. Он якобы упал в лесополосе у электроподстанции, вблизи якобы обнаружили бомбу.

Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов ранее отметил, что ряд масштабных взрывов в РФ не случайен и теперь там нет безопасных мест.