Планировали обстреливать Харьков, но ФАБы решили остаться дома: в Белгороде после 'бавовны' появилась воронка. Фото и видео

В российском Белгороде вечером в четверг, 20 апреля, прогремел мощный взрыв. В сети опубликовали кадры, на которых видно, что на дороге появилась огромная воронка.

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Об этом сообщили российские пропагандистские каналы в Telegram. СМИ страны-агрессора сообщили о "падении неизвестного объекта" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"На месте падения в радиусе нескольких метров земля как-будто вскопана после прилета во двор жилого дома, однако детонации на земле не было. В месте, где упал неизвестный объект, сейчас образовалась огромная воронка", – писали в сети.

Воронка, как пишут пропагандисты, образовалась на улице Ватутина. В сообщениях других каналов говорится про улицу Шаландина. Пострадавших нет, но повреждено несколько автомобилей.

На месте работают службы страны-агрессора.

"В результате взрыва повреждена часть дома по улице Шаландина. В одной из квартир обнаружены осколки снаряда", – пишут каналы.

По словам очевидцев, взрывная волна была насколько сильной, что один из автомобилей подкинуло на крышу магазина.

В сети предположили, что на Белгород могла упасть управляемая авиабомба, которую российские оккупанты хотели направить на Харьков. Речь идет о ФАБ – это разработанная в СССР 500-килограммовая авиационная бомба общего назначения с фугасной боеголовкой, которую в основном используют ВВС РФ.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уже отреагировал на "ЧП". Он заявил, что воронка, которая образовалась на дороге, была диаметром 20 метров.

"Есть повреждения остекления в соседнем многоквартирном доме, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи", – написал он.

Как сообщалOBOZREVATEL, представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов отметил, что в РФ больше нет безопасных мест, ведь полномасштабная война, развязанная ею против Украины, дошла до каждого дома, "подданного режима Путина".

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